ЖКХ

Решетом воду не черпают

Город засыпает, просыпается... Аварийно-диспетчерская служба псковского «Горводоканала». Какие секреты хранит диспетчерская за железной дверью, почему аварийные вызовы льются Ниагарским водопадом по понедельникам и чем занимается под покровом ночи аварийная бригада, выясняла корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Вадим Боченков

«Кабинет диспетчеров - самый охраняемый во всем здании. Что бы ни произошло, аварийно-диспетчерская служба всегда должна выстоять!» - шутят сотрудники «Горводоканала».

Здесь, за железной дверью с домофоном, принимает звонки и оперативно вызывает аварийную бригаду начальник смены АДС Леонид Михайлов.

«Мы принимаем звонки горожан и оповещаем население о предстоящем отключении воды. Делаем это всегда заранее, через домоуправление. Также направляем информацию в единую диспетчерскую службу, пожарную часть и управление МЧС. Работа последних завязана на нашу воду, и вопрос ее наличия всегда стоит очень остро», - рассказал Леонид Михайлов.

Начальник смены заметил: в «переломное» время года аварии из-за прорыва труб случаются ежедневно, и вызывать бригаду, а иногда и оставлять без воды целый дом, приходится чаще обычного.

Однако большинство звонков, которые принимают диспетчеры, приходятся не по адресу.

«Бывает, люди просыпаются утром и видят - воды нет. В таком случае начинают сразу звонить в "Горводоканал", а ведь нужно в домоуправление! Наша зона ответственности - это вся вода, которая течет на улице, до подъезда. Внутри дома за подачу воды отвечает только домоуправление. И воды может не быть из-за ночной аварии, о которой жильцов еще не успели предупредить», - пояснил Леонид Михайлов.

Четыре бригады АДС работают круглосуточно и всегда находятся в боевой готовности, чтобы выезжать на место и пилить, откручивать, перекрывать и откачивать. Рабочий день трех слесарей, газоэлектросварщика, ассенизатора и мастера длится 12 часов. Бригады, как их характеризуют диспетчеры, молодые, но опытные - в среднем, сотрудникам от 23 до 45 лет.

Иногда поднять бригаду удается еще до поступления вызова: система мониторинга в диспетчерской отвечает требованиям современности и круглосуточно горит всеми цветами радуги на мониторах компьютеров и специальном экране.

«Здесь можно отследить, каково давление воды на каждом участке. Если вдруг где-то оно начинает падать - значит, там протечка. Значок на мониторе сразу меняет цвет», - пояснил Леонид Михайлов.

Рядом с электронной схемой во всю стену распластались бумажные. На них подробно нарисовано, как идут трубы и где находятся колодцы, какие дома останутся без воды в случае аварии и где отключаются участки труб - вся засекреченная подземная жизнь города как на ладони.

«В оперативной обстановке изучать бумажные схемы бывает намного проще и удобнее, чем электронные на экране компьютера. Бригады тоже часто выезжают на место с распечатанными фрагментами, потому что в условиях холода и влажности телефоны и планшеты очень быстро выходят из строя», - рассказали сотрудники «Горводоканала».

На часах около 9.00. Раздался уже четвертый за последние полчаса телефонный звонок. На улице Железнодорожной внепланово образовался небольшой гейзер - вода бьет из-под земли рядом с проезжей частью. Диспетчер вызвал к себе мастера смены Владимира Иванова. Бригада начала подготовку к выезду.

Прибывшие на место рабочие огородили место аварии светоотражающими конусами, чтобы предупредить водителей. В случае серьезных работ приходится перекрывать движение и согласовывать это с ГИБДД, но на этот раз, к счастью, авария не такая масштабная.

Необходимо перекрыть воду на участке труб, где произошла авария. Для этого нужно закрыть подземные краны в начале и в конце участка, длина которого составляет около 350 метров.

«Все трубы города закольцованы и соединены в несколько колец. Поэтому можно легко отключить любой сегмент кольца, и жильцы близлежащих домов не останутся без водоснабжения. Кроме того, закольцовка позволяет выравнивать давление в трубах», - пояснил мастер смены.

Крышка люка снята, и один из рабочих уже спустился вниз. Он закрывает задвижку, поворачивая большой, похожий на руль, вентиль подземного крана.

«Часто по тому, как закрывается задвижка, можно угадать причину аварии. Если при вращении вентиля второй задвижки раздается шипение, значит, утечка произошла из-за повышенного давления на трубы. При этом иногда, если газовые трубы проходят рядом с люками, колодцы бывают загазованы, и слесарь, начиная спуск, обязательно принюхивается, чтобы не отравиться. А некоторые колодцы настолько глубокие, что рабочего приходится опускать и вытаскивать на поясе», - добавил Владимир Иванов.

Слесарь быстро перекрывает воду, но иногда, по словам мастера, на это может уйти целый час, ведь гидранты имеют свойство ржаветь. Родник перестает бить из-под земли, и вода больше не растекается по проезжей части.

«Наша задача - локализовать аварию и, по возможности, оставить жильцов соседних домов с водой. Если рядом есть жилые дома, мы стараемся как можно быстрее провести ремонт своими силами. Но когда домов рядом нет, мы рисуем схемы и оставляем ремонт специальной бригаде, которая выезжает на место в течение следующего дня», - завершил работу на участке мастер.

Таких вызовов в дневное время у бригады может быть до 10. Но не стоит думать, что ночью бригада АДС ничем не занимается - сотрудники «Горводоканала» никогда не дремлют!

С наступлением темноты у бригады начинается время профилактических работ. Промыв сетей, подготовительные работы для дневной смены (установка запорной арматуры и задвижек на гидранты), а также прочистка люков - вот стандартный набор вечерних мероприятий для слесарей.

Иногда под покровом ночи можно увидеть рабочих с металлоискателем, - это «Горводоканал» ищет канувшие в Лету из-за ремонта дорог или каких-то внешних причин колодцы.

«Пиратские сокровища, к сожалению, не удалось найти ни разу, но люки обнаруживаем всегда!» - смеются сотрудники.

На часах уже за 18.00, и бригада собралась на вечерние работы.

«В течение дня диспетчеру звонят жильцы многоквартирных домов и жалуются на плохое качество воды, желтый цвет и неприятный запах. Такие заявки собираются, обрабатываются и формируются в график вечерних работ. Обычно в графике стоит 3-4 адреса. Промыв сетей мы делаем по вечерам и ночам, чтобы не снижать давление и напор воды у жильцов», - рассказал мастер смены Владимир Иванов.

Прибывшие на место слесари вновь огородили участок светящимися конусами. Затем сдвинули крышку люка и накрутили на гидрант стендер, а на него - рукав, похожий на пожарный шланг. Неподалеку открыли канализационный колодец - сюда по рукаву потекла застоявшаяся в трубах вода.

«Иногда в трубах скапливается много грязи, а промываем мы до тех пор, пока не пойдет настолько чистая вода, чтобы ее можно было бы пить прямо из стендера. На это уходит час-два, а иногда - и целая ночь. Когда отключали воду летом, мыть приходилось целыми сутками. Также это полезно и для промыва ливневки и канализации. И вновь благодаря кольцевой системе труб оставлять дома без воды не приходится, и жильцы могут даже не узнать о том, что у них под окном проводят такие работы», - заключил Владимир Иванов.

Вот такая важная, но незаметная глазу горожанина работа каждый день кипит на «Горводоканале». Псковичи могут спать спокойно, пока за их водопроводом пристально следят диспетчеры и аварийные бригады. А они, уж поверьте, решетом воду не черпают!

Екатерина Мазепина