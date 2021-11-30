ЖКХ

Энергетики добираются до поврежденных ЛЭП в Псковской области на спецтехнике. ВИДЕО

Энергетики добираются до поврежденных ЛЭП в Псковской области на спецтехнике. Об этом сотрудники компании «Россети - Северозапад» в телеграм.

«Даже с помощью спецтехники не всегда можно добраться до повреждённых линий электропередачи. Такие препятствия мы преодолеваем в лесах Псковской и Новгородской областей, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение отдалённых деревень после нескольких снегопадов», - отметили сотрудники компании.

В кадре — бригада Сергея Бахвалова из Куньинского РЭС в Пустошкинском районе Псковской области.

Всего в регионах «Россети Северо-Запад» работают 226 бригад. В распоряжении энергетиков находятся 239 спецмашин.