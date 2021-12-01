ЖКХ

Правила обращения с отходами напомнили представителям советов домов в Пскове

Специалисты филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка) обсудили совместно с представителями советов многоквартирных домов в Пскове правила обращения с отходами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

«На данной встрече наши сотрудники рассказали о составе автопарка, принципах работы на маршруте, что убирает регоператор, а также обсудили уборку свалок и контейнерных площадок», - говорится в сообщении.

Руководитель договорного отдела Константин Алексеев рассказал о базовых принципах работы филиала. Сотрудники территориального отдела Наталья Федорова, Светлана Тимашова и Анна Захарова сообщили о том, как работают с управляющими компаниями, решают вопросы по составлению писем в природоохранную прокуратуру по уборке свалок и реализацию их уборки. Эколог Виктория Москаленко рассказала, какие отходы являются опасными и что нельзя складировать в контейнер.

Одним из главных вопросов, который прозвучал на данной встрече, — замена контейнеров в мусорокамере. «Напомним, что за сохранность и состояние контейнера, находящегося в мусорокамере, отвечает управляющая компания. Если жильцы с верхних этажей кидают целый пакет бутылок, которые пробивают дно, то ответственность за ремонт или покупку нового контейнера несет УК», - сказали в пресс-службе.

Внимание уделили и раздельному сбору мусора, установке контейнеров для вторсырья и сеток для ПЭТ. «Наши сотрудники "от и до" рассказали про процесс сортировки, загрузки в отдельную машину и вывоза ТКО на сортировочную станцию», - отметили в компании.

«Данные встречи необходимы, и мы надеемся на плодотворное сотрудничество в решении вопросов по услуги по обращению с ТКО», - добавили в «Экопроме».