ЖКХ

Снегопад ухудшает ситуацию с вывозом ТКО в Пскове и Псковском районе

Снегопад ухудшает ситуацию с вывозом ТКО в Пскове и Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ООО «Экопром».

«Наши сотрудники с трудом пробираются до контейнерных площадок. В районе улиц Яна Фабрициуса и Гражданской к некоторым контейнерам нет дороги, не говоря уже о том, что творится на контейнерной площадке. Во дворах на улице Юбилейной из-за отсутствия нормальной колеи наши ребята тащат со всего двора контейнеры к одной точке, где хоть как-то можно проехать, и там уже загружают в машину содержимое», - рассказали в ООО «Экопром».

Мусор также невозможно вывести из некоторых населенных пунктов Псковского района.