ЖКХ

Псковский губернатор проконтролировал готовность ЖКХ к сложным погодным условиям

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с председателем регионального комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергеем Граховым, который отчитался о работе системы ЖКХ в сложных погодных условиях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации области.

Глава региона акцентировал внимание на случаях в Острове и Великих Луках, когда наблюдались перебои с теплоснабжением. Он попросил прокомментировать и доложить, насколько оперативно сработали службы в части устранения аварий.

Сергей Грахов отметил, что катализатором экстренных ситуаций на объектах стали аварийные отключения электричества.

В Острове после остановки электроснабжения пришлось перезапускать котельную, что привело к гидроудару в тепловых сетях, появились протечки. Специалисты заметили недостаточное давление в системе, но быстро обнаружить аварийные участки не удалось. В настоящее время все поврежденные сети, в том числе и внутри домов, заменили. Председатель комитета подчеркнул, что профильные специалисты сработали максимально оперативно, а управляющие компании ведут плановую работу по развоздушиванию систем отопления.

«Чтобы такого больше не повторялось, мы ведем проектирование новых инженерных сетей в Острове-3. Это позволит привлечь финансирование и модернизировать старую инфраструктуру», — заметил Сергей Грахов.

В заречной части Великих Лук ситуация находится под контролем, продолжил он. После протечки основного котла котельная перешла на работу от резервного. Из-за этого снизилось давление в системе, батареи в домах стали холоднее. Руководство муниципалитета, по словам Сергея Грахова, планирует завершить ремонтные работы в течение недели, после чего все вернется к нормативным показателям.

«Держите эту ситуацию на ежедневном контроле», — поручил Михаил Ведерников.

Сергей Грахов сообщил, что на новогодние праздники в комитете и на местах все дни будут дежурить специалисты, их задача - оперативно реагировать на внештатные ситуации. Для объектов теплоснабжения и водоснабжения подготовили запас резервных источников питания на случай перебоев электроснабжения.

«Вопрос важный, несмотря на то, что у нас серьезных холодов в ближайшее время не ожидается. Прошу держать на личном контроле и воспользоваться временем, чтобы еще раз проанализировать состояние объектов ЖКХ и принять превентивные меры по недопущению аварийных ситуаций», — резюмировал Михаил Ведерников.