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Мусорная антиреформа

24.01.2022 16:29|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему итогов реализации мусорной реформы. Программа вышла на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

 

C 1 января в Санкт-Петербурге стартовала реформа по обращению с отходами. Культурная столица обзавелась единым региональным оператором. Уже через пару недель, петербуржцы столкнулись с первыми «плодами» реформы - кучами невывезенного мусора. В группе «Невского экологического оператора» в социальной сети «ВКонтакте» появилось множество комментариев о переполненных контейнерах. История с питерскими отходами показательна тем, что власти будто бы проигнорировали опыт мусорной реформы в других регионах. В Псковской области, например, уже три года пытаются достичь целей, которые декларировали авторы реформы на федеральном уровне.

Что же нам обещало государство? Главный документ мусорной реформы — «Основы государственной политики в области экологического развития РФ в период до 2030 года» в части обращения с отходами. Для его реализации принят ряд федеральных нормативных актов, и цели в нем заявлены следующие: в практику внедряется раздельный сбор отходов, вводятся жесткие санкции за ненадлежащую утилизацию ТКО, а также поэтапный запрет на захоронение отходов, пригодных к вторичной переработке. Сегодня с помощью экспертов будем выяснять, удалось ли достичь этих целей в регионе за три года, минувших с 1 января 2019 года.

Андрей Папчук, директор ООО «СпецТрансКом», которая занимается переработкой мусора в Пскове, отметил отсутствие положительных результатов псковской мусорной реформы. Ключевую проблему предприниматель видит в изначальной цели, то есть в устранении конкуренции на мусорном рынке. Появление единого регионального оператора вылилось в монополизацию, а новое законодательство только усугубило проблему отсутствия переработки и раздельного сбора мусора.

«Нет никаких результатов, кроме отрицательных. В каждом регионе, в каждом субъекте была выстроена какая-то система. Может быть, законодательство, регулирующее вопросы с обращением с отходами, было несовершенным, но оно и сейчас осталось несовершенным. Практически во всех регионах была проблема с полигонами — переработки, сортировки просто не было. У нас продекларировано, что наполовину нужно сократить количество отходов, направляемых на захоронение. Как и где же это делается сейчас?»

Экоактивист Сергей Елизаров сказал, что мусорная реформа идет в нашем регионе со скрипом. Приводя в пример Германию, активист заметил, что там экологическая культура усваивалась в течение 50 лет. Нужно много времени, чтобы появились мысли о сортировке и бережном отношении к вещам. Проводя уроки среди детей в рамках своего проекта «Экомышление», Сергей Елизаров отметил очень низкий уровень экологической культуры регионе. Видимо, чтобы ситуация со сбором и переработкой отходов в Псковской области улучшилась, должно смениться не одно поколение.

«Проблема большая состоит в недоверии населения к деятельности регионального оператора. Люди считают, что, если они будут заниматься сортировкой мусора, то все равно бытовые отходы так или иначе будут отправляться на один общий полигон, и смысла в сортировке они не видят. Но недостаточно просто завести отдельное ведро и все туда складировать, еще нужно это сырье подготавливать. Когда летом прошлого года эту систему запустили, я пришел посмотреть в соседнем дворе на поставленный контейнер, как люди сортируют отходы. Оказалось, что обычный контейнер от контейнера с наклейкой ”вторсырье” ничем не отличается. Поэтому говорить о том, что в нашей стране или у нас в регионе при запуске экологической реформы сразу начнутся качественные сдвиги — это не совсем правильно».

Полярное мнение высказал член Псковского областного Собрания депутатов Алексей Севастьянов. Он отметил, что жалоб на несвоевременный вывоз отходов стало поступать гораздо меньше, причем люди сами просят устанавливать контейнеры для раздельного сбора мусора. Единоросс подчеркнул, что, несмотря на множество ошибок в истории с мусорной реформой, есть позитивная динамика.

«Я могу сказать, что жалоб стало поступать значительно меньше, и характер жалоб тоже изменился. Сейчас люди просят устанавливать раздельные контейнеры. Операторы не справляются — это тоже факт. Есть надежда, что ошибки будут устранены. Мы сами все понимаем и хотим, чтобы мусор убирался, сортировался и утилизировался. Мы хотим понятный адекватный тариф, при этом никто не хочет, чтобы утилизационный центр находился рядом с нами. В своем сознании нам нужно это поменять — это наш мусор, и нам его утилизировать именно у нас».

Экс-директор «Экопрома» Сергей Пайст, нынешний директор Хабаровского регионального оператора с обращением по ТКО обратил внимание на то, что с появлением регоператора в регионе удалось ликвидировать множество несанкционированных свалок в Псковской области. Возможность сортировки и раздельного сбора мусора в регионе предприниматель также назвал большим плюсом.

«На мой взгляд, динамика положительная в части ликвидации достаточно большого количества несанкционированных свалок. Регоператор, органы местного самоуправления и органы исполнительной власти нашли механизм, как это делать понятно для всех. Услуга оказывалась около 97% населения, сейчас, может быть, уже 100%. Соответственно, тех несанкционированных свалок, которые образовывались в результате деятельности людей в населенных пунктах и наносили вред окружающей среде, на данный момент нет. В том регионе, где я сегодня являюсь региональным оператором, такой услуги нет — здесь мусор не сортируется в том объеме, в котором это происходит в Псковской области. Сейчас мне есть, с чем сравнить, есть куда посмотреть».

А вот директор управляющей компании «Псковжилстрой» Андрей Тарасов не видит положительных результатов мусорной реформы в Псковской области. Предприниматель отмечает множество проблем. Например, со старыми контейнерами которые ломают, а новые «Экопром» поставлять отказывается. По его мнению, вся реформа заключалась в том, чтобы дать монополию компании, которая справляется с этой работой хуже, чем множество предыдущих.

«Сейчас работает компания, которая гораздо меньше делает, чем предыдущие. Также до меня доходит информация, что мало мусора попадает на сортировку, абсолютно ничего не делается на многих полигонах, поэтому тут не мусорная реформа была, а дележка. У нас монопольное положение, при этом никак не удается воздействовать на монополистов. Вспомните, что мусорная реформа у нас тут началась с того, что было не дозвониться до регоператора. От этого страдает даже уборка территорий — тот мелкий мусор, который часто оставляет после себя регоператор, наши дворники убирали и подметали, закрывая глаза на это. Для меня мусорная реформа — антиреформа».

Глава администрации Островского района Дмитрий Быстров, сравнивая отношение к утилизации бытовых отходов в Псковской области с европейскими странами, отметил, что нам есть, куда стремиться. Однако в Островском районе уже появляется экокультура. Как минимум, люди начали выносить мусор в пакетах, а не в ведрах с газеткой. По его словам, проблем в муниципалитете с мусором нет, и все складывается благоприятным образом.

«Мне трудно глобально говорить про область. У нас проблем нет, культура определенная появляется, но она и до этого появлялась. Пластиковую тару начали в отдельную емкость складывать, люди уже, как минимум, в мешках выносят мусор. А если вспомнить конец 90-х, то там все с ведрами выходили, газетку подкладывали. Если говорить о том, как это происходит в европейских странах, которые давно уже этим вопросом занимаются, то, конечно, нам есть куда стремиться».

Привить культуру раздельного сбора мусора в Псковской области не получится даже за пять лет, заявил бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылев. Несмотря на повысившееся качество сбора и транспортировки отходов, он отметил, что многие региональные компании в мусорном бизнесе остались не у дел. До правильной переработки и сортировки нам еще далеко.

«На самом деле, сложный вопрос. Мусорная реформа, я думаю, отчасти повлияла на конкуренцию в этой сфере бизнеса, перераспределила денежные потоки. Конечно, многие псковские компании остались не у дел. Качество уборки мусора и транспортировки, я считаю, повысилось. Если оценивать со стороны самих участников рынка, то они в устных высказываниях сами не очень довольны процессом. Много нарицаний от самих предпринимателей, которым навязывают строительство площадок. Я думаю, что все уже более или менее привыкли к этим условиям рынка, к этим требованиям».

В свою очередь директор ООО «АСПО» Андрей Лукьянов считает, что глобальная проблема в монополии. Изначально фирма ООО «АСПО» развивала на Псковщине раздельный сбор отходов и устанавливала контейнеры для мусора, подлежащего переработке. А реформа, инициированная на федеральном уровне, просто перекроила рынок под полный контроль одного оператора. «Экопром», по словам предпринимателя, никак не заинтересован в экологическом развитии Псковской области, причем как в вопросах привлечения населения к раздельному сбору мусора, так и в вопросах его переработки.

«В Пскове на сегодняшний день загублен весь раздельный сбор мусора — все, что нарабатывала фирма ”АСПО”, сведено на нет. Нынешний региональный оператор не заинтересован в этом, да и не только в этом, он в принципе не заинтересован. Псковичи с 2009 года занимались раздельным сбором мусора, как только его начали внедрять. Для этого нужна поддержка, а я сейчас не вижу, чтобы это расширялось, чтобы этим заинтересовывали горожан. Население готово участвовать в раздельном сборе, но отсутствует поддержка со стороны регоператора».

Мусорная реформа хоть и помогла решить проблему в устранении несанкционированных свалок, однако не достигла ни одной из основных заявленных целей. За три года работы не удалось организовать раздельный сбор отходов, нет особой динамики и в главном вопросе ТКО — вторичной переработке, ради которой все и затевалось. Но, очевидно, что вторичная переработка невозможна, пока не налажен раздельный сбор и сортировка отходов, а региональному оператору не до организации раздельного сбора мусора и его вторичной переработки. Монополист проиграл очередной суд Псковскому управлению федеральной антимонопольной службы.

Даниил Маринов

Теги: #Псковская область #раздельный сбор мусора #мусорная реформа
Источник: Псковская Лента Новостей
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