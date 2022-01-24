Мусорная антиреформа

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему итогов реализации мусорной реформы. Программа вышла на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).
C 1 января в Санкт-Петербурге стартовала реформа по обращению с отходами. Культурная столица обзавелась единым региональным оператором. Уже через пару недель, петербуржцы столкнулись с первыми «плодами» реформы - кучами невывезенного мусора. В группе «Невского экологического оператора» в социальной сети «ВКонтакте» появилось множество комментариев о переполненных контейнерах. История с питерскими отходами показательна тем, что власти будто бы проигнорировали опыт мусорной реформы в других регионах. В Псковской области, например, уже три года пытаются достичь целей, которые декларировали авторы реформы на федеральном уровне.
Что же нам обещало государство? Главный документ мусорной реформы — «Основы государственной политики в области экологического развития РФ в период до 2030 года» в части обращения с отходами. Для его реализации принят ряд федеральных нормативных актов, и цели в нем заявлены следующие: в практику внедряется раздельный сбор отходов, вводятся жесткие санкции за ненадлежащую утилизацию ТКО, а также поэтапный запрет на захоронение отходов, пригодных к вторичной переработке. Сегодня с помощью экспертов будем выяснять, удалось ли достичь этих целей в регионе за три года, минувших с 1 января 2019 года.
Андрей Папчук, директор ООО «СпецТрансКом», которая занимается переработкой мусора в Пскове, отметил отсутствие положительных результатов псковской мусорной реформы. Ключевую проблему предприниматель видит в изначальной цели, то есть в устранении конкуренции на мусорном рынке. Появление единого регионального оператора вылилось в монополизацию, а новое законодательство только усугубило проблему отсутствия переработки и раздельного сбора мусора.
Экоактивист Сергей Елизаров сказал, что мусорная реформа идет в нашем регионе со скрипом. Приводя в пример Германию, активист заметил, что там экологическая культура усваивалась в течение 50 лет. Нужно много времени, чтобы появились мысли о сортировке и бережном отношении к вещам. Проводя уроки среди детей в рамках своего проекта «Экомышление», Сергей Елизаров отметил очень низкий уровень экологической культуры регионе. Видимо, чтобы ситуация со сбором и переработкой отходов в Псковской области улучшилась, должно смениться не одно поколение.
Полярное мнение высказал член Псковского областного Собрания депутатов Алексей Севастьянов. Он отметил, что жалоб на несвоевременный вывоз отходов стало поступать гораздо меньше, причем люди сами просят устанавливать контейнеры для раздельного сбора мусора. Единоросс подчеркнул, что, несмотря на множество ошибок в истории с мусорной реформой, есть позитивная динамика.
Экс-директор «Экопрома» Сергей Пайст, нынешний директор Хабаровского регионального оператора с обращением по ТКО обратил внимание на то, что с появлением регоператора в регионе удалось ликвидировать множество несанкционированных свалок в Псковской области. Возможность сортировки и раздельного сбора мусора в регионе предприниматель также назвал большим плюсом.
А вот директор управляющей компании «Псковжилстрой» Андрей Тарасов не видит положительных результатов мусорной реформы в Псковской области. Предприниматель отмечает множество проблем. Например, со старыми контейнерами которые ломают, а новые «Экопром» поставлять отказывается. По его мнению, вся реформа заключалась в том, чтобы дать монополию компании, которая справляется с этой работой хуже, чем множество предыдущих.
Глава администрации Островского района Дмитрий Быстров, сравнивая отношение к утилизации бытовых отходов в Псковской области с европейскими странами, отметил, что нам есть, куда стремиться. Однако в Островском районе уже появляется экокультура. Как минимум, люди начали выносить мусор в пакетах, а не в ведрах с газеткой. По его словам, проблем в муниципалитете с мусором нет, и все складывается благоприятным образом.
Привить культуру раздельного сбора мусора в Псковской области не получится даже за пять лет, заявил бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылев. Несмотря на повысившееся качество сбора и транспортировки отходов, он отметил, что многие региональные компании в мусорном бизнесе остались не у дел. До правильной переработки и сортировки нам еще далеко.
В свою очередь директор ООО «АСПО» Андрей Лукьянов считает, что глобальная проблема в монополии. Изначально фирма ООО «АСПО» развивала на Псковщине раздельный сбор отходов и устанавливала контейнеры для мусора, подлежащего переработке. А реформа, инициированная на федеральном уровне, просто перекроила рынок под полный контроль одного оператора. «Экопром», по словам предпринимателя, никак не заинтересован в экологическом развитии Псковской области, причем как в вопросах привлечения населения к раздельному сбору мусора, так и в вопросах его переработки.
Мусорная реформа хоть и помогла решить проблему в устранении несанкционированных свалок, однако не достигла ни одной из основных заявленных целей. За три года работы не удалось организовать раздельный сбор отходов, нет особой динамики и в главном вопросе ТКО — вторичной переработке, ради которой все и затевалось. Но, очевидно, что вторичная переработка невозможна, пока не налажен раздельный сбор и сортировка отходов, а региональному оператору не до организации раздельного сбора мусора и его вторичной переработки. Монополист проиграл очередной суд Псковскому управлению федеральной антимонопольной службы.
Даниил Маринов