ЖКХ

Горводоканал назвал причину перебоев с водоснабжением на двух улицах Пскова

Причину перебоев с водоснабжением на двух улицах назвали в МП города Пскова «Горводоканал».

В связи с проведением реконструкции улицы Леона Поземского, от Троицкого моста до границы города, «Псковская газовая компания», субподрядчик фирмы «Эгле», запланировала отключение абонентов от старой сети водопровода.

Горводоканал на основании обращения «Псковской газовой компании» 1 февраля оповестил всех абонентов о проводимых работах и сроках возможного отключения водоснабжения. Подрядная организация планировала провести работы в период с 9.00 до 19.00 в четверг, 3 февраля. Однако в связи со сложившимися погодными условиями, которые не учли в числе рисков, запорная арматура замерзла. Из-за этого не получилось заполнить трассу холодной водой.

«Горводоканал со своей стороны предпринимал все необходимые меры для восстановления водоснабжения, допущенного по вине подрядной организации», - отметили сотрудники предприятия. Для этого установили стендер (пожарную колонку) на пожарный гидрант у дома №61 по улице Леона Поземского и доставили автоцистерну с горячей водой для отогрева запорной арматуры.

4 февраля около 12.30 ООО «ПГК» самостоятельно, без оповещения абонентов и «Горводоканала», отключила водопроводную линию для замены запорной арматуры. Водоснабжение абонентов домов №№ 60,62,64,66,68 по улице Леона Поземского и № 9,10 по улице Советской Набережной прервали и восстановили в полном объеме в 14.48.