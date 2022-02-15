ЖКХ

Определен подрядчик на строительство газопровода в Пушкинских Горах

Определен подрядчик на строительство газопровода в Пушкинских Горах. Об этом сообщил заместитель председателя Псковского областного Собрания, руководитель фракции «Единой России» в региональном парламенте Армен Мнацаканян в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: пресс-служба Псковского регионального отделения партии «Единая России»

«...Определен подрядчик на строительство межпоселкового газопровода ГРС Пушкинское Горы – поселок Пушкинские Горы», - написал Армен Мнацаканян и добавил, что его протяженность – 8,1 километра, а цена контракта составляет чуть более 185 миллионов рублей. Строительством займется калужская фирма «Ремгазстрой». Срок исполнения контракта составляет 180 дней с момента его подписания.



«Усилить информирование населения по вопросам газификации, особое внимание уделить мерам социальной поддержки и разъяснять людям льготы, которыми они могут воспользоваться при догазификации. Таковы поручения секретаря Генсовета "Единой России" Андрея Турчака по итогам заседания федерального штаба по газификации с участием вице-премьера​ Александра Новака, секретарей региональных отделений и руководителей фракций "Единой России" в заксобраниях, глав партийных исполкомов», - добавил Армен Мнацаканян.

Администрацию Псковской области представили курирующий вице-губернатор Василий Осипов и руководитель комитета по тарифам Елена Пилипенко, «Газпром Межрегионгаз Псков» - генеральный директор Олег Басников и его заместитель Игорь Милузов.

Регионам, где еще не приняты льготы по социальной газификации, необходимо это сделать до 15 марта этого года. ​

«В нашей области меры социальной поддержки приняты для: инвалидов 1-й группы, инвалидов и участников Великой Отечественной войны, лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей и гетто, а также семей, имеющие ребенка-инвалида. Часть затрат на приобретение газового оборудования (газового котла, газовой плиты, газового водонагревателя, прибора учета газа) для догазификации домовладений можно возместить. Выплаты будут производиться через территориальные отделы комитета по соцзащите Псковской области», - напомнил Армен Мнацаканян.

В настоящий момент, по информации представителей «Газпром Межрегионгаз Псков», население области подало 12​ 758 заявок на догазификацию, заключены 3 294 договора. Подать заявление на догазификацию можно через портал госуслуг, в МФЦ или ООО «Газпром Межрегионгаз Псков».