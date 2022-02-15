Определен подрядчик на строительство газопровода в Пушкинских Горах. Об этом сообщил заместитель председателя Псковского областного Собрания, руководитель фракции «Единой России» в региональном парламенте Армен Мнацаканян в социальной сети «ВКонтакте».
Фото: пресс-служба Псковского регионального отделения партии «Единая России»
«...Определен подрядчик на строительство межпоселкового газопровода ГРС Пушкинское Горы – поселок Пушкинские Горы», - написал Армен Мнацаканян и добавил, что его протяженность – 8,1 километра, а цена контракта составляет чуть более 185 миллионов рублей. Строительством займется калужская фирма «Ремгазстрой». Срок исполнения контракта составляет 180 дней с момента его подписания.
Администрацию Псковской области представили курирующий вице-губернатор Василий Осипов и руководитель комитета по тарифам Елена Пилипенко, «Газпром Межрегионгаз Псков» - генеральный директор Олег Басников и его заместитель Игорь Милузов.
Регионам, где еще не приняты льготы по социальной газификации, необходимо это сделать до 15 марта этого года.
В настоящий момент, по информации представителей «Газпром Межрегионгаз Псков», население области подало 12 758 заявок на догазификацию, заключены 3 294 договора. Подать заявление на догазификацию можно через портал госуслуг, в МФЦ или ООО «Газпром Межрегионгаз Псков».