ЖКХ

Способы оплатить услугу за вывоз ТКО перечислили псковичам

Услуга регионального оператора по обращению с ТКО является коммунальной. Население и юридические лица обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. Об этом жителям Псковской области напомнили в пресс-службе филиала ООО «Экопром».

Фото: филиал ООО «Экопром»

Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем (статьи 153-155 Жилищного кодекса РФ).

Оплату услуги по обращению с ТКО без комиссионного сбора можно оплатить через систему ГИС ЖКХ.

«В случае наличия в направленном вам платёжном документе некорректных сведений или отсутствия квитанций, вы можете написать по адресу электронной почты: ro_pskov@mehuborka.ru или в официальную группу "ВКонтакте". Получить необходимые консультации также можно по телефону: +7(8112)20-19-21 или в центре обслуживания клиентов по адресу: город Псков, улица Льва Толстого, дом №3», - напомнили в компании.

Помимо бумажных квитанций, у граждан имеется возможность получать электронный платёжный документ за услугу «обращение с ТКО» – квитанция приходит на адрес электронной почты.

Для этого нужно просто заполнить форму заявления с указанием адреса электронной почты, приложить копию документа о собственности на жилое помещение и направить в адрес регионального оператора ТКО на ro_pskov@mehuborka.ru, либо в адрес ЕРЦ АО «ПКС» на info@pkspskov.ru.

Кассовый чек после оплаты также будет приходить на электронную почту.

«Филиал ООО "Экопром" призывает производить оплату коммунальной услуги по обращению с ТКО своевременно в полном объеме во избежание образования задолженности!» - добавили в компании.