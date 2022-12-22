ЖКХ

«Псковэнергосбыт» обращает внимание плательщиков на предупреждение Сбера

Все онлайн-сервисы Сбера в ближайшее время будут переведены на работу с применением отечественных сертификатов безопасности. «Псковэнергосбыт» просит граждан внимательно отнестись к рекомендациям банка. Это важно для тех, кто оплачивает электроэнергию на сайте или в личном кабинете физлица. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в энергоресурсной компании.

При оплате счёта появляется предупреждение банка.

Сбер настоятельно рекомендует установить новые сертификаты на свои устройства или перейти на браузер, поддерживающий отечественные сертификаты.

Подробная информация доступна по ссылке.