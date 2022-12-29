ЖКХ

Три деревни догазифицировали в Великолукском районе

Три деревни догазифицировали в Великолукском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «Газпром межрегионгаз Псков»

«Газпром газораспределение Псков» в рамках догазификации построил внутрипоселковые газопроводы протяженностью 12,5 км в деревнях Лычево, Волково и Гречухино Великолукского района. Подключиться к природному газу смогут 450 домовладений.

«На сегодняшний день от жителей деревень принято 233 заявки, из них 231 переведена в договоры. После получения необходимой документации мы приступим к строительству газопроводов-вводов до границ земельных участков и выполнению работ в границах участков в рамках комплексных договоров», - отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Олег Басников.