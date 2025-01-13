«Дневной дозор»: Умерла ли журналистика в современных реалиях?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Умерла ли журналистика в современных реалиях?» Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).
13 января в России традиционно отметили День печати - профессиональный праздник журналистов. К этой дате зачастую обостряется общественная дискуссия о роли и месте журналистики в современном российском обществе. Со времен выхода первых петровских «Ведомостей» журналистика прошла большой путь, в разные периоды истории нашей страны то подвергалась тотальной цензуре, то претендовала на статус «четвертой власти». Роль и место журналистики в российском обществе за последние годы очень сильно изменились. Некогда полицентричный мир средств массовой информации, в том числе псковских, очень трансформировался за последние 30 лет. В 90-е годы прошлого века во многих российских масс-медиа, в том числе государственных, присутствовала широкая палитра мнений, шла общественная дискуссия, журналисты были «властителями дум» и считались «четвертой властью». Во многом все это - в прошлом.
В современной российской реальности государственные и подконтрольные власти СМИ выдают почти исключительно официальную точку зрения по любой общественно значимой проблеме, занимаются не столько журналистикой, сколько пропагандой. Оппозиционных медиа практически не осталось, а те, что еще дышат на ладан, в большинстве своем релоцировались и вещают из-за рубежа, по сути своей став такими же пропагандистами, только с другими хозяевами.
Конечно, работать в журналистике с каждым годом становится все сложнее: количество ограничений растет, риски увеличиваются. Люди всё чаще предпочитают дистанцироваться от политических комментариев, уменьшается количество журналистов, готовых высказывать собственную политическую позицию. Это особенно заметно на региональном уровне. Результатом становится распространенная мысль о том, что журналистика, особенно общественно-политическая, в современной России умерла.
Важно понять, какова истинная роль журналистики в наше время: она умерла в привычном понимании или просто изменилась? Как традиционные медиа могут конкурировать с цифровыми платформами? И какую роль играет журналистика в формировании общественного мнения и контроле за властью? Об этом в программе «Дневной дозор».
Журналистика не умерла, а трансформировалась, адаптируясь к новым вызовам, считает главный редактор газеты «Курьеръ. Псков - Великие Луки» Олег Константинов. Профессия продолжает жить, несмотря на появление блогеров и цифровых платформ. Традиционные медиа должны не конкурировать с интернетом, а сосредоточиться на своей аудитории и вопросах, которые их волнуют. Журналистика играет ключевую роль в формировании общественного мнения и контроле за властью, заставляя чиновников отвечать на запросы. Важно идти своим курсом и настойчиво напоминать о том, что такое хорошо, а что такое плохо, полагает Олег Константинов.
Поддерживает это мнение председатель Псковского регионального отделения «Союза женщин России», в прошлом известный псковский журналист Наталья Никифорова. Традиционные медиа не должны рассматривать интернет как угрозу, а должны сосредоточиться на своей аудитории и вопросах, которые волнуют людей. Необходимо, чтобы журналисты продолжали идти своим курсом, подчеркивая важность честности и объективности. Журналистика — это не просто профессия, а служение людям, и она играет ключевую роль в поддержании высоких стандартов качества и прозрачности в обществе, убеждена Наталья Никифорова.
Журналистика изменилась. Она адаптировалась к современным условиям, но осталась верной своей цели: доносить информацию до людей, считает великолукский журналист, заместитель директора ВТРК Ксения Фадеева. Все медиа могут конкурировать с цифровыми платформами, если будут подстраиваться под потребности аудитории и использовать новые форматы. Журналистика играет важную роль в формировании общественного мнения и работает вместе с властью, поднимая важные проблемы, которые могут быть незаметны на местах.
Потребность в журналистике всегда была актуальна, так как она отвечает на базовую человеческую потребность в информации. Такое мнение высказал заместитель председателя партии «Яблоко», признанный иностранным агентом Лев Шлосберг**. Ранее журналисты обладали монополией на информацию, но сейчас каждый может стать «журналистом». Социальные сети стали основным источником информации и в то же время конкурентом для традиционных медиа. В условиях ограничений свободы слова они обеспечивают пространство для свободного обмена информацией. Журналистика не исчезнет, но ей становится всё сложнее адаптироваться к новым реалиям, полагает Лев Шлосберг**. Журналисты обязаны проверять факты и заботиться о репутации, в отличие от обычных пользователей.
Депутат Псковской городской Думы и директор ГТРК «Псков» Наталья Юрченко уверена, что журналистика в Псковской области развивается и адаптируется к современным условиям, сочетая традиционные и новые форматы работы. Медиахолдинги активно используют интернет и социальные медиа для распространения контента, уделяя внимание качеству и профессионализму, чтобы удовлетворить потребности аудитории и поддерживать высокий уровень информированности и осознанности среди зрителей и слушателей.
Псковский журналист Максим Андреев считает, что журналистика успешно адаптировалась к новым реалиям. Сегодня каждый может стать журналистом, но даже крупные блогеры продолжают собирать команды, подобно традиционным СМИ. В условиях жесткой конкуренции традиционные медиа обязаны активно использовать цифровые платформы, чтобы оставаться на плаву. Что касается роли журналистики в формировании общественного мнения, то она остается ключевой: именно журналистика влияет на восприятие общественностью важных вопросов, а это в свою очередь сказывается на власти. СМИ играют важную роль в формировании общественного мнения, подчеркивает Максим Андреев.
Журналистика должна оставаться многоголосой и независимой, предоставляя разные мнения и честное освещение событий, несмотря на давление со стороны власти, и не должна превращаться в средство пропаганды. Такого мнения придерживается главный редактор Псковской Ленты Новостей, заслуженный работник средств массовой информации Псковской области Александр Савенко.
Наши эксперты считают, что традиционные медиа всё еще играют важную роль в обществе несмотря на стремительный рост потребителей контента цифровых платформ. Они подчеркивают важность сосредоточения на запросах аудитории и высоких стандартах работы. Цифровые платформы, в свою очередь, открывают новые возможности для взаимодействия с читателями и поддерживают качественную журналистику. При этом объективность и честность должны оставаться основными, неизменными ценностями. Однако существует и ряд объективных вызовов, которые журналистике еще предстоит преодолеть. Современные СМИ сталкиваются с проблемой опасения открыто высказывать свое мнение по ряду вопросов, ведь многие из них оказываются под давлением и различными ограничениями. В результате качественная журналистика - в тени, а настоящий обмен мнениями становится редкостью, что негативно сказывается на общественном восприятии и понимании происходящих событий. Медиа должны найти баланс между традиционными и новыми подходами, адаптироваться к новым условиям, использовать цифровые инструменты и сосредоточиться на уникальном контенте, чтобы сохранить свою значимость и обеспечить объективное информирование общества о событиях в стране и за ее пределами.
Виктория Семенова
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