Общество

«Дневной дозор»: Умерла ли журналистика в современных реалиях?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Умерла ли журналистика в современных реалиях?» Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

13 января в России традиционно отметили День печати - профессиональный праздник журналистов. К этой дате зачастую обостряется общественная дискуссия о роли и месте журналистики в современном российском обществе. Со времен выхода первых петровских «Ведомостей» журналистика прошла большой путь, в разные периоды истории нашей страны то подвергалась тотальной цензуре, то претендовала на статус «четвертой власти». Роль и место журналистики в российском обществе за последние годы очень сильно изменились. Некогда полицентричный мир средств массовой информации, в том числе псковских, очень трансформировался за последние 30 лет. В 90-е годы прошлого века во многих российских масс-медиа, в том числе государственных, присутствовала широкая палитра мнений, шла общественная дискуссия, журналисты были «властителями дум» и считались «четвертой властью». Во многом все это - в прошлом.

В современной российской реальности государственные и подконтрольные власти СМИ выдают почти исключительно официальную точку зрения по любой общественно значимой проблеме, занимаются не столько журналистикой, сколько пропагандой. Оппозиционных медиа практически не осталось, а те, что еще дышат на ладан, в большинстве своем релоцировались и вещают из-за рубежа, по сути своей став такими же пропагандистами, только с другими хозяевами.

Конечно, работать в журналистике с каждым годом становится все сложнее: количество ограничений растет, риски увеличиваются. Люди всё чаще предпочитают дистанцироваться от политических комментариев, уменьшается количество журналистов, готовых высказывать собственную политическую позицию. Это особенно заметно на региональном уровне. Результатом становится распространенная мысль о том, что журналистика, особенно общественно-политическая, в современной России умерла.

Важно понять, какова истинная роль журналистики в наше время: она умерла в привычном понимании или просто изменилась? Как традиционные медиа могут конкурировать с цифровыми платформами? И какую роль играет журналистика в формировании общественного мнения и контроле за властью? Об этом в программе «Дневной дозор».

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Журналистика не умерла, а трансформировалась, адаптируясь к новым вызовам, считает главный редактор газеты «Курьеръ. Псков - Великие Луки» Олег Константинов. Профессия продолжает жить, несмотря на появление блогеров и цифровых платформ. Традиционные медиа должны не конкурировать с интернетом, а сосредоточиться на своей аудитории и вопросах, которые их волнуют. Журналистика играет ключевую роль в формировании общественного мнения и контроле за властью, заставляя чиновников отвечать на запросы. Важно идти своим курсом и настойчиво напоминать о том, что такое хорошо, а что такое плохо, полагает Олег Константинов.

«Всех поздравляю с наступившим Днем российской печати. Это Петровский день печати. Мы отмечаем его 13 января, а по советскому стилю отмечаем 5 января. Ни в коем случае никакая журналистика не умерла. Она живет и будет жить. Я как старый газетчик могу вам сказать это с полной уверенностью, потому что все журналисты - и на уровне районных газет, и на уровне городских и областных - работают с великим удовольствием. Ныть и плакать могут те, кто считает себя чудо-блогерами. Чудо-блогеры, к сожалению или к счастью, - это не журналистика, это замечательная интернет-продукция для себя хороших. В советское время тоже себя хороших журналисты любили, но в данном случае это две разных вещи. Власть наша хорошая, любимая, замечательная, но некоторым представителям власти не очень нравится, куда дуют СМИ. Я просто замечаю, на мой взгляд, если бы не было президента, четкой и жесткой линии, то наши чиновники вообще не отвечали бы на запросы. Вот сейчас они понимают, им достанется по ушам, если они не ответят на запросы. Поэтому это направление прессы, радио и телевидения действует, когда чиновники отвечают. Но глобально, конечно, власть куда-то уходит в интернет-пространство».

Поддерживает это мнение председатель Псковского регионального отделения «Союза женщин России», в прошлом известный псковский журналист Наталья Никифорова. Традиционные медиа не должны рассматривать интернет как угрозу, а должны сосредоточиться на своей аудитории и вопросах, которые волнуют людей. Необходимо, чтобы журналисты продолжали идти своим курсом, подчеркивая важность честности и объективности. Журналистика — это не просто профессия, а служение людям, и она играет ключевую роль в поддержании высоких стандартов качества и прозрачности в обществе, убеждена Наталья Никифорова.

«Сегодня любое крупное издание имеет свою собственную страницу, и я считаю, что это очень положительно повлияло в целом на соцсети, потому что поднялся общий уровень. Мы же привыкли ВКонтакте, когда-то еще до Facebook*, наблюдать только одних котиков и собачек. Собственно говоря, вот эти картинки, которые были "приветами" граждан друг другу - пришлось немножко поднять свой уровень, потому что пришли зрелые журналисты, пришли крупные издания, и они стали хедлайнерами, самыми главными на этом пространстве. И я считаю, что как раз средства массовой информации получили новое дыхание, имея традиционные платформы, проводя сегодня стримы. Все уважающие себя журналисты имеют свои каналы и в Telegram, и ВКонтакте, а если брать такого крупного журналиста как Владимира Соловьева, то у него свой канал телевизионный. Это помимо Telegram-каналов и прочих платформ. Я считаю, что наоборот у журналистики появились большие перспективы, и это умение лавировать и умение находить свою собственную нишу в новых требованиях - это замечательно. Кроме того, в журналистике ничего не изменилось, я имею в виду те же самые требования к журналистам, они сохранились. Те же самые обязательства. Поэтому журналисты должны работать оперативно, подавать информацию объективно и нести ответственность за свое слово, которое они транслируют в информационное пространство».

Журналистика изменилась. Она адаптировалась к современным условиям, но осталась верной своей цели: доносить информацию до людей, считает великолукский журналист, заместитель директора ВТРК Ксения Фадеева. Все медиа могут конкурировать с цифровыми платформами, если будут подстраиваться под потребности аудитории и использовать новые форматы. Журналистика играет важную роль в формировании общественного мнения и работает вместе с властью, поднимая важные проблемы, которые могут быть незаметны на местах.

«Мы формируем это общественное мнение, и люди помогают нам его формировать. Мы какие-то проблемы поднимаем, которые не видны той же власти на местах. Благодаря тому, что мы везде, мы, наверное, видим то, что обычный человек не видит, сидя на диване. А что касается власти, то здесь, наверное, сложно сказать, что мы как надзорный орган. Мы, наверное, сегодня работаем вместе с властью, сообща. Да, конечно, есть те СМИ, которые у нас против действующей власти, но сейчас речь не про них. Нельзя говорить, что мы контрольный инструмент. Мы - инструмент, который работает сообща и вместе».

Потребность в журналистике всегда была актуальна, так как она отвечает на базовую человеческую потребность в информации. Такое мнение высказал заместитель председателя партии «Яблоко», признанный иностранным агентом Лев Шлосберг**. Ранее журналисты обладали монополией на информацию, но сейчас каждый может стать «журналистом». Социальные сети стали основным источником информации и в то же время конкурентом для традиционных медиа. В условиях ограничений свободы слова они обеспечивают пространство для свободного обмена информацией. Журналистика не исчезнет, но ей становится всё сложнее адаптироваться к новым реалиям, полагает Лев Шлосберг**. Журналисты обязаны проверять факты и заботиться о репутации, в отличие от обычных пользователей.

«Все медиа — аудио, видео, текстовые, любые — попали в новую инфраструктуру. Производство массовой информации стало невозможным без соцсетей, где присутствует абсолютное большинство жителей Земли. И что ещё важно: когда государство начинает закручивать гайки в отношении медиа — ограничивать свободу слова и свободу массовой информации, проводить политические репрессии против журналистов и спикеров, — сразу же вырастает роль соцсетей. То есть свобода слова и свобода массовой информации уходят в неподцензурную сферу. Туда, где государство тоже хочет регулировать процессы, создавать свои правила, но там ему это делать намного сложнее. Поэтому журналистика и СМИ не умрут никогда».

Депутат Псковской городской Думы и директор ГТРК «Псков» Наталья Юрченко уверена, что журналистика в Псковской области развивается и адаптируется к современным условиям, сочетая традиционные и новые форматы работы. Медиахолдинги активно используют интернет и социальные медиа для распространения контента, уделяя внимание качеству и профессионализму, чтобы удовлетворить потребности аудитории и поддерживать высокий уровень информированности и осознанности среди зрителей и слушателей.

«Я считаю, что как раз в Псковской области журналистика на высочайшем уровне, но, естественно, она трансформируется и становится, в том числе, конвергентной. Такой термин уже можно применять, потому что она уходит в разные сферы, и мы как телевизионщики работаем и в интернет среде, в социальных медиа, потому что мы понимаем, что распространять наши произведения и большие художественные фильмы, большие документальные фильмы и наши непосредственно вести, которые мы выпускаем ежедневно, конечно же, необходимо в разных средах, чтобы охватить как можно больше наших зрителей и слушателей. Поэтому надо еще смотреть на то, что потребляют наши граждане и какие самые популярные темы, сюжеты, материалы, которые они просматривают. Мы большой медиахолдинг, наша позиция: мы будем продвигать серьезные и думающие, грамотные, умные проекты, всегда будем блюсти русское слово, чистое слово, литературное, а также и разговорное, поддерживать высочайший профессионализм в производстве телевизионного продукта. Еще раз: за чистоту слова, за разум, за то, чтобы наш зритель и слушатель всегда думал».

Псковский журналист Максим Андреев считает, что журналистика успешно адаптировалась к новым реалиям. Сегодня каждый может стать журналистом, но даже крупные блогеры продолжают собирать команды, подобно традиционным СМИ. В условиях жесткой конкуренции традиционные медиа обязаны активно использовать цифровые платформы, чтобы оставаться на плаву. Что касается роли журналистики в формировании общественного мнения, то она остается ключевой: именно журналистика влияет на восприятие общественностью важных вопросов, а это в свою очередь сказывается на власти. СМИ играют важную роль в формировании общественного мнения, подчеркивает Максим Андреев.

«СМИ называют четвертой властью, но как сказал один умный человек, четвертая власть - это не СМИ, четвертая власть - это общественное мнение. Если общественное мнение играет какую-то роль, если к нему прислушиваются, если оно может на что-то повлиять, тогда, соответственно, СМИ, которые с ним работают, его формируют, тоже играют заметную роль. Если общественное мнение, скажем так, находится на периферии политического процесса, понятно, что и СМИ тоже никакую серьезную роль в политике, в общественной жизни играть не могут».

Журналистика должна оставаться многоголосой и независимой, предоставляя разные мнения и честное освещение событий, несмотря на давление со стороны власти, и не должна превращаться в средство пропаганды. Такого мнения придерживается главный редактор Псковской Ленты Новостей, заслуженный работник средств массовой информации Псковской области Александр Савенко.

«День российской печати - профессиональный праздник журналистов. Однако, увы, праздничным и приятным разговор о нынешнем состоянии журналистики быть не может. По многим причинам. Еще и потому, что ее роль за последние годы очень сильно изменилась. И сам некогда полицентричный мир средств массовой информации, в том числе псковских, стал иным. Если раньше у нас во многих масс-медиа, в том числе государственных, присутствовала широкая палитра мнений, на площадках масс-медиа происходили политические и общественные дискуссии, была многоголосица, то теперь ничего этого, за редким исключением, почти не осталось. Государственные и подконтрольные власти СМИ, а это, как все понимают, абсолютное большинство изданий, выступают этакими рупорами, носителями точки зрения руководства, занимаются не столько журналистикой, сколько пропагандой. Оппозиционных медиа практически не осталось, а те журналисты и блогеры, которые остаются в этом лагере, в том числе те, кто уехал за границу, они - пропагандисты, только служат другим, западным хозяевам, отстаивают их точку зрения. Примеров изданий, сохраняющих независимость, хотя бы относительную, в Псковской области немного. На мой взгляд, такую позицию удается сохранять средствам массовой информации, которые входят в медиахолдинг "Гражданская пресса". По крайней мере, мы на разных площадках, на сайте Псковской Ленты Новостей, в эфире радио ПЛН FM, в программах интернет-телевидения ПЛН ТВ, в рамках работы общественного пресс-центра стремимся к тому, чтобы звучали разные мнения. Мы даем слово представителям различных политических и общественных сил, предоставляем читателям, слушателям, зрителям полную картину жизни. Так звучит девиз ПЛН, которому, кстати, в наступившем году исполняется 25 лет. В соответствии с этими подходами мы работаем многие годы. Несмотря на все очевидные сложности и новые вызовы, будем стараться и дальше сохранять верность профессии и принципам. Думаю, что именно в этом залог успеха наших изданий, которым удается выдерживать конкуренцию с традиционными СМИ и новыми медиа».

Наши эксперты считают, что традиционные медиа всё еще играют важную роль в обществе несмотря на стремительный рост потребителей контента цифровых платформ. Они подчеркивают важность сосредоточения на запросах аудитории и высоких стандартах работы. Цифровые платформы, в свою очередь, открывают новые возможности для взаимодействия с читателями и поддерживают качественную журналистику. При этом объективность и честность должны оставаться основными, неизменными ценностями. Однако существует и ряд объективных вызовов, которые журналистике еще предстоит преодолеть. Современные СМИ сталкиваются с проблемой опасения открыто высказывать свое мнение по ряду вопросов, ведь многие из них оказываются под давлением и различными ограничениями. В результате качественная журналистика - в тени, а настоящий обмен мнениями становится редкостью, что негативно сказывается на общественном восприятии и понимании происходящих событий. Медиа должны найти баланс между традиционными и новыми подходами, адаптироваться к новым условиям, использовать цифровые инструменты и сосредоточиться на уникальном контенте, чтобы сохранить свою значимость и обеспечить объективное информирование общества о событиях в стране и за ее пределами.

Виктория Семенова

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