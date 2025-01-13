Происшествия

Великолукский суд отказал в выселении члена семьи из-за недоказанности его асоциального образа жизни

В Великолукском городском суде рассмотрели гражданское дело, в котором истец требовал исключить одного из ответчиков из договора социального найма и выселить его из жилья. Истец также просил обязать ответчиков заключить с ним договор социального найма. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе суда.

По словам истца, ответчик ведёт асоциальный образ жизни, не оплачивает коммунальные услуги и злоупотребляет спиртными напитками. Однако в ходе судебного заседания доводы истца о конфликтных ситуациях с соседями и долге по коммунальным платежам не подтвердились.

Ответчик отрицал наличие конфликтов с соседями и обещал погасить долг по коммунальным платежам. Прокурор также высказал своё мнение по делу.

В результате суд отказал в удовлетворении иска к каждому из ответчиков в связи с недоказанностью истцом обстоятельств, на которые он ссылался. Решение суда пока не вступило в законную силу.