Общество

Начинается видеотрансляция программы «Дело вкуса»: «Едоки», или Новый формат современного ресторана

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Дело вкуса», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). На этот раз гостем студии станет создатель и шеф-повар ресторана Eaters Денис Романенко.

Программа посвящена очередному яркому интересному проекту, который совсем недавно ворвался в гастрономическую жизнь нашего города и уже полюбился не только жителям Пскова, но и туристам.

Концепция ресторана строится вокруг направления comfort food — понятная еда, интересные сочетания, локальные продукты. Этот проект называется Eaters — «едоки» в переводе с английского, современное городское бистро с простой, понятной кухней.

Напомним, «Дело вкуса» - это цикл программ, в рамках которого ведущая Анна Машкова рассказывает радиослушателям свежие гастрономические новости и обсуждает с экспертами актуальные вопросы развития сферы общественного питания.