ЖКХ

Псковичам напомнили о санкциях за складирование мусора в неположенном месте

11 января вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях РФ. Оставить мешок с отходами на обочине, в лесополосе, местах отдыха населения и даже выбросить что-то из окна машины отныне может очень дорого обойтись, пресс-служба филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

Подобные действия будут фиксировать дорожные камеры, штраф придет автоматически владельцу транспортного средства. Если нарушение попало на камеры видеонаблюдения, то штраф смогут выписать без судебного заседания.

Жители могут зафиксировать нарушение на свои мобильные телефоны и видеорегистраторы, а затем обратиться с письменным заявлением в контролирующие органы.

«Это касается и отходов того или иного производства, которые недобросовестные предприниматели везут не на установленные пункты приема отходов, а в ближайший лес, либо выгружают прямо на обочинах дорог, либо скидывают на местах, предназначенных для стоянки автомобилей», - уточнили в компании.

За первую такую разгрузку мусора в неположенном месте гражданам придется заплатить от 10 до 15 тысяч рублей. Должностным лицам - от 20 до 30 тысяч рублей. А юридическим - от 30 до 50 тысяч рублей. За повторное нарушение штрафы вырастут в два раза. Кроме того, у правоохранительных органов появится возможность конфисковать транспорт.

«Строгие меры против несанкционированных свалок будут способствовать установлению должного уровня чистоты. Населенные пункты и места отдыха станут комфортнее и приятнее. Осознанное обращение с мусором позволит создать условия для развития культуры потребления, целенаправленно сформирует полезные привычки у человека», - добавили в компании.