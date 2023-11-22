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Цены на газ в баллонах в восьми районах Псковской области вырастут почти на 200 рублей

Опубликован список должников среди крупных потребителей газа в Псковской области

Цены на газ в баллонах в восьми районах Псковской области вырастут почти на 200 рублей

Две станции водоподготовки ввели в эксплуатацию в Великолукском районе

12 незаконных врезок в систему газоснабжения выявили в Псковской области с начала года

«Дновская теплоснабжающая организация» находится на грани банкротства