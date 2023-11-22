ЖКХ

В правительстве согласились с предложением Андрея Турчака о поддержке регионов при догазификации соцучреждений

Выступая на пленарном заседании Совфеда с участием вице-премьера Александра Новака, первый вице-спикер СФ, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак обратил внимание на то, что при инвентаризации в регионах выявлено всего 3 тысячи школ, детсадов, поликлиник и ФАПов, к которым требуется подвести газ, сообщает Telegram-канал партии «Единая Россия».

Реальное количество намного выше, считает Андрей Турчак. «Причина, скорее всего, заключается в том, что пытаются это (выполнение поручения президента – ред.) нагрузить на муниципалов - глав районов. Может быть, имеет смысл поддержать регионы, чтобы они не перегружали эту ответственность на глав муниципальных образований, дать им плечо поддержки из федерального бюджета и закрыть поручение президента», - предложил он.

На сегодня всего поступило около 700 заявок на подключение к газу. «При том, что инвентаризация показала 3 тысячи, а по факту у нас в стране значительно больше таких учреждений. Я согласен, что этот уровень нужно повышать. Готовы рассматривать предложения на штабе (по газификации – ред.) по оказанию поддержки со стороны федерации», - ответил Александр Новак.