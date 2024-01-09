ЖКХ

Монтаж систем подачи природного газа завершился в жилых домах пыталовского поселка Белорусский

В поселке Белорусский Пыталовского района завершены строительно-монтажные работы по переводу многоквартирных жилых домов на природный газ. «Голубое топливо» уже подано в квартиры дома № 18 по улице 60-летия СССР. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В дальнейшем пусконаладочные работы пройдут и по остальным адресам. Это многоквартирные дома № № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11 по улице 60-летия СССР и дом № 4 в переулке Мартовский.

Ранее, в апреле прошлого года, к газовой сети были подключены пять многоквартирных домов — № 9, 10, 12, 14, 16 по улице 60-летия СССР. До момента подключения к природному газу бытовое газоснабжение в Белорусском было организовано посредством групповых резервуарных установок и системы газопроводов сжиженного углеводородного газа.

На реализацию проекта по подключению к газовым сетям всех 14-ти многоквартирных домов из областного бюджета было выделено в общей сложности более 15 млн рублей. Реализация проекта стала возможной, в том числе благодаря договоренностям правительства Псковской области и руководства ООО «Газпром межрегионгаз».