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«Псковские тепловые сети» рассказали о погашении своего долга за природный газ

Муниципальное предприятие города Пскова «Псковские тепловые сети» в полном объеме и в установленные сроки исполняет свои обязательства по погашению просроченной задолженности за природный газ перед ООО «Газпром межрегионгаз Псков», сумма долга уменьшается. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото: пресс-служба ПТС

«Сейчас на просторах Интернета широко обсуждается информация, которую разместил ООО "Газпром межрегионгаз Псков". В этой информации представлен список должников. А наше предприятие занимает лидирующую позицию. В дело сразу вступили конспирологи, инфоцыгане и диванные аналитики, которые пророчат нам банкротство, пытаются уличить в хищениях и растратах казённых средств, которые идут от населения. Но давайте во всём разберёмся», - предложили на предприятии.

В ПТС отметили, что история с долгами предприятия уходит своими корнями далеко в прошлое, а переломным стал 2019 год. Именно в 2019 году губернатор Псковской области Михаил Ведерников и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» подписали график погашения просроченной задолженности за природный газ предприятиями Псковской области на 2019-2029 годы.

«Заметьте, не предприятием, а предприятиями. Мы далеко не единственные, у кого возникли трудности. Но сейчас речь идёт о нас и нашей деловой репутации, - подчеркнули в ПТС. - Самым главным и обязательным условием исполнения графика является 100-ная оплата текущего потребления газа, плюс погашение просроченной задолженности».

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На предприятии назвали причины, из-за которых образовалась задолженность:

Рост дебиторской задолженности потребителей (в том числе населения) за тепловую энергию и горячую воду из-за низкого уровня дисциплины платежей.

Отсутствие возмещения из бюджета Псковской области субсидий на компенсацию выпадающих доходов в связи с установлением льготных тарифов на тепловую энергию и горячую воду для населения.

Заниженный норматив расхода тепловой энергии на подогрев горячей воды для населения.

«Будем с вами честны. Чтобы выполнять все условия по договору, нам пришлось изрядно попотеть. Мы не просто так затеяли переход на прямые договора с населением. Отныне все денежные средства от жителей идут на наш счёт, минуя управляющие компании. И да, если бы прямо сейчас с нами рассчитались все должники (в основном это управляющие компании), мы бы легко закрыли всю просроченную задолженность. Ещё бы и на булочку с маслом осталось. Но многие "негодяйские" управляйки ушли в банкротство, сменили названия и пытаются реструктурировать все свои задолженности. Более 200 миллионов рублей! Конечно, они за три рубля могут сменить своё название, добавив в него плюс или минус. Заместителей назначить начальниками, а начальников - заместителями. А мы - огромное предприятие, которое несёт на себе бремя ответственности перед жителями нашего города. Мы не можем остановить свою работу, мотивируя это тем, что нам не заплатили. А что за этим следует? Не рассчитываются с нами, не рассчитываемся и мы», - рассказали о проблеме в ПТС.

В результате с момента подписания графика предприятие «Псковские тепловые сети» в полном объеме и в установленные сроки исполняет свои обязательства по погашению просроченной задолженности за природный газ. Сумма задолженности за газ по состоянию на 1 января 2024 года уменьшилась на 199, 635 млн рублей (на 49%). При этом рост тарифов на продукцию ПТС в 2019-2023 годах был в 2 раза меньше инфляции.