До 30% сэкономили восемь псковских муниципалитетов при благоустройстве городской среды

Об экономии на торгах при выполнении работ по благоустройству городской среды рассказал председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).
Вопрос такой сильной экономии главы муниципалитетов проработали с подрядчиками, объяснив им, что в случае некачественной работы они сразу же попадут в РНП. По правилам, контракты заключаются до 1 апреля. Это делается для того, чтобы было время расторгнуть контракт, перезаключить контракт и нормально завершить работы в летний период.
«И вы знаете, ни с кем не расторгли. Они все сделали. Вот эту экономию еще раз расторговали и сделали еще больше», - добавил председатель комитета.