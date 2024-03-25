ЖКХ

До 30% сэкономили восемь псковских муниципалитетов при благоустройстве городской среды

Об экономии на торгах при выполнении работ по благоустройству городской среды рассказал председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Меня очень сильно эта ситуация беспокоила. Обычно в стройке экономия до 10% по торгам - это нормальный процесс. А в восьми муниципальных образованиях экономия была от 20 до 30%. То есть для стройки - это реально очень много», - поделился Сергей Грахов.

Вопрос такой сильной экономии главы муниципалитетов проработали с подрядчиками, объяснив им, что в случае некачественной работы они сразу же попадут в РНП. По правилам, контракты заключаются до 1 апреля. Это делается для того, чтобы было время расторгнуть контракт, перезаключить контракт и нормально завершить работы в летний период.

«И вы знаете, ни с кем не расторгли. Они все сделали. Вот эту экономию еще раз расторговали и сделали еще больше», - добавил председатель комитета.