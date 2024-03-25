ЖКХ

39 общественных территорий благоустроили в Псковской области в 2023 году

39 общественных территорий было благоустроено в Псковской области в 2023 году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Об этом рассказал председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Средства распределяются по муниципальным образованиям по определенным алгоритмам. Псков - он самый крупный. Сюда, очевидно, больше средств идет. Малые населенные муниципалитеты тоже не обижены и не обделены. Потому что жители, что крупного, что некрупного образования имеют право на нормальную, благоприятную, комфортную городскую среду», - поделился Сергей Грахов.

Напомним, основная задача федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Жилье и городская среда» — дать новый импульс развитию муниципалитетов в России: благоустраиваются общественные пространства (набережные, места отдыха, парки, скверы, улицы, спортивные площадки), а также реализуются проекты Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. По решению президента России Владимира Путина федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» продлен до 2030 года.