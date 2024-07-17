ЖКХ

Газовые сети начали прокладывать в районе псковского аэропорта

Началось строительство распределительных сетей протяженностью более 2 км для газификации частного сектора в районе аэропорта в городе Пскове. Для надежного газоснабжения проектом предусмотрена установка пункта редуцирования газа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «Газпром межрегионгаз Псков».

Новые сети позволят газифицировать 83 домовладения на улицах Тихой, Средней, Декабристов, Константина Гея, Новолунинской, Лунинской, Фомина, Лени Голикова, Железнодорожной. На сегодняшний день в работе газовой компании находится 40 заявок от жителей этого района, все переведены в договоры. Одновременно будут проводиться работы по строительству сетей в границах участков и подготовке домовладений к приему природного газа.

«Сейчас самое время подать заявку и присоединиться к программе. Все работы смогут быть выполнены оперативно, в полном объеме, что позволит значительно сократить сроки подключения домовладений», - отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.