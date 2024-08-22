ЖКХ

Горячую воду в 14 многоквартирных домах в Пскове дали с задержкой

Горячую воду в 14 многоквартирных домах по улицам Шестака, Майора Доставалова и Юбилейной в Пскове 28 августа дали с задержкой по вине подрядчика, который производит перекладку сетей на улице Шестака. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили на муниципальном предприятии «Псковские тепловые сети».

Фото здесь и далее: «Псковские тепловые сети»

«Вчера все телефоны предприятия и официальные ресурсы были завалены обращениями жителей, которые оставались без горячего водоснабжения из-за разгильдяйства компании "А3+". Именно эта организация проводит перекладку сетей на улице Шестака. До позднего вечера мы объясняли жителям, что от нашего предприятия мало что зависит в данной ситуации. Здесь всё отдано на откуп подрядчику. Всех жителей интересовал только один вопрос: когда горячая вода вернётся в квартиры. Но, если быть честными, мы отвечали на этот вопрос очень уклончиво. Хотя знали значительно больше, чем говорили. Мы не хотели давать жителям несбыточных надежд», - пояснили на предприятии.

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Подрядчику нужно было только закончить сварные операции и позволить специалистам «Псковских тепловых сетей» опрессовать законченные участки трубопроводов. Но делать это он не особо спешил, заметили в ПТС: «По плану мы ещё в обед должны были провести опрессовку, заполнить сети и к концу рабочего дня начать подачу горячего водоснабжения. Но, увы и ах. Отмашку о том, что сети готовы, мы получили только около 19.00».

«Дальше нас ждала опрессовка, заполнение сетей и, если все прошло хорошо, то запуск горячего водоснабжения. На любом из этих этапов что-то могло пойти не по плану. Один непроваренный сварной шов, одна недоделка, и горячей воде не суждено бы было вернуться. Зная всё это, мы не спешили говорить жителям о сроках, чтобы потом не быть "истинными хозяевами своего слова". Хотим - даём, хотим - забираем. Мы привыкли отвечать за свои слова и нести за них ответственность», - подчеркнули на предприятии.

Специалисты предприятия «Псковские тепловые сети» работали до полуночи, чтобы полностью решить вопрос с горячей водой, начало запуска которой было организовано только в 22:00.

«Хоть ночь и была бессонная, но мы справились. Отдельные слова благодарности хочется направить в адрес управляющих организаций, да, и такое бывает. Не всегда мы всех кругом ругаем. Наши партнеры провели огромную подготовительную работу, которая позволила оперативно организовать подачу горячей воды», - заметили в ПТС.