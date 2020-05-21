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Интерактив: Лжеэлектрики или наводчики?

16.10.2020 15:12|ПсковКомментариев: 0

Живу на улице Коммунальной в Пскове. Сегодня позвонил в дверь мужчина, представился сотрудником «ЭнергоТехБезапосности». Рассказал, что на нашей подстанции №5 вчера произошел скачок напряжения (он действительно был), в связи с чем проводится проверка электрооборудования в квартирах. В случае обнаружения неполадок, пообещали провести бесплатный ремонт. Попросила показать документы, показали очень странное удостоверение - московской конторы. С каких пор москвичи у нас бесплатно оборудование чинят?

Я записала телефон директора и выпроводила непрошенного гостя. Затем позвонила их руководителю. Тот сказал, что действительно его сотрудники ходят по квартирам, но их задача – исключительно продавать: оборудование по стабилизации напряжения.

В это время двое мужчин из «ЭнергоТехБезапосности» пошли дальше по соседям. Поговорила потом с соседкой, оказалось, что ей после «осмотра» (по всем комнатам прошлись, где расставляли какие-то неведомые устройства) попытались продать не пойми какое оборудование. Якобы у нее напряжение вместо 220 все 250 Вольт. Говорили очень быстро, вникнуть во все детали соседка просто не успела. Зато обстоятельно с ней обсудили вопрос оплаты. Вместо 28 тысяч рублей предложили купить по льготной цене (она ветеран) – за 13 тысяч. Когда же она стала говорить, что таких денег у нее на руках просто нет, сказали: «Ну, у вас же есть заначка? Вы достаньте, а мы пока выйдем». Пообещали вернуться 25 октября. Я ей запретила пускать этих деятелей на порог.

Ведь такие «походы» по квартирам в нашем городе - не редкость. Помнится, у нас и от «водоканала» представители ходили, только почему-то из Нижнего Новгорода. Пытаешься вывести таких дельцов на чистую воду, сразу начинают хамить. «Нам тоже жрать-то чего-то надо», - огрызнулся сегодня, к примеру, лжеэлектрик.  

Очень жаль, что с правовой точки предъявить им нечего, если кто и поверил их сказкам, то это гражданско-правовые отношения (договор купли-продажи). Но, на мой взгляд, это чистой воды мошенничество. К тому же нет никаких гарантий, что эти ребята не работают наводчиками. Уж больно странные вопросы они задают про заначки, про статус, про то, кто из родственников бывает дома. Так что, призываю всех быть бдительными и не пускать кого попало на порог! Предупредите своих пожилых родителей!

Татьяна

Источник: Псковская Лента Новостей
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