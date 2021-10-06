Интерактив: Ночлежка у банкомата

Грузовик и ВАЗ столкнулись в Псковском районе, пострадал человек

«Постскриптум»: Жизнь по QR-кодам, итоги сессий и полеты в Египет. ВИДЕО

Самолет столкнулся с косулей на взлетно-посадочной полосе в Пскове

Псковское отделение ПФР информирует о работе клиентских служб в нерабочие дни