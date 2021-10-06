Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
детские прививки польза или риск?
псков лучший кофе
топи печь правильно
«Справедливая Россия» возвращает деньги
защити дачу от воров
Концерт рок-группы «Ария»
морально сильные
доставка еды в пскове
выбор в пользу жизни
Телефон прямого эфира 56-73-72
работа затылком
декодируем QR-реальность
 
 
 
ещё Интерактив 06.10.2021 13:572 Интерактив: Халатность убила человека 08.11.2021 11:137 Интерактив: Ковидная давка 02.11.2021 11:181 Интерактив: Ножками за графиком 01.11.2021 15:2515 Интерактив: Ковид? Лечитесь водочкой 01.11.2021 10:431 Фотофакт: Пскова вспенилась 01.11.2021 09:247 Интерактив: Ночлежка у банкомата
 
 
 
Самое популярное 01.11.2021 13:1111 Компания «Мессиер» планирует возродить в Псковской области льняное производство 03.11.2021 12:030 Почти 285 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 02.11.2021 15:079 Памятник Петру I отливают в Пскове 01.11.2021 14:199 Самолет столкнулся с косулей на взлетно-посадочной полосе в Пскове 06.11.2021 00:1910 Опубликованы фотографии с места ДТП с тремя погибшими в Псковском районе
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Интерактив
Написать на ПЛН
Прикрепить фото/видео (до 15МБ):


* обязательно заполните все поля
** файлы больших размеров отправляйте на redaktor@pln-pskov.ru

За информацию данного раздела ИА «Псковская Лента Новостей» ответственности не несет. Достоверность публикации администрация сайта не гарантирует. Информация в данном разделе публикуется посетителями сайта.

Интерактив: Ковидная давка

08.11.2021 11:13|ПсковКомментариев: 7

Сегодняшнее утро еще больше убедило меня в том, что в Пскове делают всё, чтобы не победить коронавирус, а заразить им максимальное количество людей. Иначе как можно объяснить ограниченное количество автобусов на маршрутах, в результате чего образуется дикая давка в часы пик? Так мы делаем всё возможное для соблюдения пассажирами социальной дистанции в общественном транспорте, да, господа и дамы чиновники?

Фото: архив ПЛН

Конечно, власти снова начнут петь о том, что не хватает кондукторов или водителей, потому и не вывести на маршруты необходимое количество автобусом. Но вы бы лучше не пели, а занялись бы решением проблемы и организовали дополнительные рейсы. Или на предприятии попросту решили сэкономить на здоровье горожан?

Вот к чему приводит ваша безответственность и бестолковость: сегодня около 8.30 в автобусе (маршрут №17, рейс №1) девушке стало плохо из-за давки. Она упала. Это случилось на Рижском проспекте, при подъезде к улице Петровской. Была пробка, водитель был вынужден сделать остановку и открыть двери. Видимо, девушку собирались выносить на улицу. Но обошлось, ее усадили на сиденье, и автобус проехал оставшиеся 10 метров до остановки.

Давки в автобусах ничем не отличаются от тех, что были до пандемии, если вам не понятно, господа и дамы чиновники. Люди по-прежнему дышат другу в затылки. И многие традиционно без масок. Вакцинация и QR-коды при таком подходе не помогут победить ковид.

Надеюсь, это прочтет ответственный за это чиновник и сделает для себя соответствующие выводы.

Юлия

Теги: #общественный транспорт #интерактив
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 7Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Что для вас День народного единства?
В опросе приняло участие 484 человека
08.11.2021, 12:500 Скончался почетный гражданин Псковского района Зиновий Ольман 08.11.2021, 12:490 Железнодорожный проезд в Пскове отремонтировали после обращения в прокуратуру 08.11.2021, 12:411 Псковичка попросила увеличить количество номерков в детской стоматологии 08.11.2021, 12:350 Пьяного водителя «Мерседеса» остановили полицейские в Великих Луках
08.11.2021, 12:330 Школьник из Пскова разработал проект по созданию умного магазина 08.11.2021, 12:320 Из-за болезни водителей отменили рейсы автобуса Дедовичи — Чернецово 08.11.2021, 12:290 ВТБ предложит клиентам других банков бесплатно «протестировать» свои продукты и сервисы 08.11.2021, 12:240 Семь человек погибли в ДТП на псковских дорогах за неделю
08.11.2021, 12:230 Гдовский центр сообщил о пропаже аиста с розовым кольцом 08.11.2021, 12:150 Псковичам рассказали, как проверить расход электричества на общедомовые нужды 08.11.2021, 12:030 Сильный мокрый снег ожидается в Псковской области 08.11.2021, 11:521 Пскович украл 11 пачек сливочного масла
08.11.2021, 11:380 Еще семь человек в Псковской области стали жертвами COVID-19 08.11.2021, 11:363 Около 160 нарушений ограничительных мер выявили в Псковской области за неделю 08.11.2021, 11:331 «Постскриптум»: Попытки возрождения льноводства в Псковской области и ноябрьские праздники 08.11.2021, 11:170 По факту ДТП с тремя погибшими в Псковском районе ведется проверка
08.11.2021, 11:137 Интерактив: Ковидная давка 08.11.2021, 10:565 Опубликованы фотографии с места смертельного ДТП на дороге Порхов - Успенье 08.11.2021, 10:530 Росгвардейцы задержали великолучанина за кражу водки 08.11.2021, 10:500 Жителя Пыталовского района без водительских прав наказали за нетрезвую езду
08.11.2021, 10:450 Великолучанка побила два мировых рекорда по зимнему плаванию 08.11.2021, 10:413 QR-коды о вакцинации стали недействительными из-за технического сбоя на «Госуслугах» 08.11.2021, 10:340 Восемь человек задержали в Полистовском заповеднике за незаконный сбор клюквы 08.11.2021, 10:327 Чем маются псковские политики в соцсетях после выборов
08.11.2021, 10:190 Девушка пострадала при съезде автомобиля в кювет в Дедовичском районе 08.11.2021, 10:130 Самбисты из Псковской области стали призерами турнира в городе Ржеве 08.11.2021, 10:071 Псковские энергетики работают в режиме повышенной готовности из-за мощного ветра 08.11.2021, 10:000 Псковички завоевали медали на соревнованиях по вольтижировке в Петербурге
08.11.2021, 09:460 Экскаватор загорелся от удара электротоком в Себежском районе 08.11.2021, 09:400 Рассылка уведомлений для уплаты налогов завершилась в Псковской области 08.11.2021, 09:342 Автомобиль травмировал женщину на переходе в Овсище. ФОТО 08.11.2021, 09:270 Взрывоопасные предметы искали на территории Снетогорского монастыря
08.11.2021, 09:170 В России предложили компенсировать ветеранам 100% платы за ЖКУ 08.11.2021, 09:100 Руководители псковских шахматных клубов стали участниками «всеобуча» 08.11.2021, 08:550 Жителя Палкинского района осудили за кражу денег у знакомой 08.11.2021, 08:440 Два автомобиля столкнулись на Рижском проспекте в Пскове
08.11.2021, 08:4012 Псковский губернатор призвал привиться и пообещал минимум ограничений на Новый год 08.11.2021, 08:200 Более трети жителей Северо-Запада негативно относятся к употреблению феминитивов 08.11.2021, 08:005 Новый сертификат о вакцинации от COVID-19 вводят в России с 8 ноября 08.11.2021, 07:381 Россия может разрешить беспошлинный ввоз мяса
08.11.2021, 07:190 Гинцбург рассказал о достаточном для защиты от «дельта»-штамма уровне антител 08.11.2021, 06:591 Более 52 тысяч псковичей смогли за время пандемии победить COVID-19 07.11.2021, 22:312 Псковские разведчики провели тренировку по освобождению заложников 07.11.2021, 22:142 В Стругах Красных автомобилист сбил пешехода и скрылся с места ДТП
07.11.2021, 21:531 Взрыв обрушил здание кафе в Казахстане 07.11.2021, 21:453 Эффект от новых препаратов против тяжелой формы COVID-19 оценила инфекционист 07.11.2021, 21:261 Появились фотографии с места смертельного ДТП в Пустошкинском районе 07.11.2021, 21:075 Подземная река мешает реконструировать перекресток в Великих Луках по графику
07.11.2021, 20:441 Депутат Госдумы предложил способ борьбы с мигрантами-правонарушителями 07.11.2021, 20:221 Врач рассказал, как пользоваться компьютером без вреда для глаз 07.11.2021, 20:011 Сотрудники МЧС провели сегодня рейды во всех районах Псковской области 07.11.2021, 19:400 Россияне перечислили странные покупки, сделанные в «черную пятницу»
07.11.2021, 19:200 Права заключенных в России предложили расширить 07.11.2021, 18:492 Пропавшие в октябре двое мужчин погибли в ДТП в Пустошкинском районе 07.11.2021, 18:434 Псковичам разъяснили, чем лучше повторно привиться от коронавируса 07.11.2021, 18:220 Эксперт назвал идеальные валюты для хранения сбережений
07.11.2021, 18:040 В Великих Луках за кражи осудили подростка 07.11.2021, 17:419 Шойгу объяснил низкий уровень смертности от COVID-19 в российской армии 07.11.2021, 17:350 Умер последний в истории России министр путей сообщения 07.11.2021, 17:1423 Стало известно, как преобразится территория в районе Степановского лужка в Пскове
07.11.2021, 16:422 Парламенты России и Белоруссии подготовят «дорожную карту» интеграции 07.11.2021, 16:210 Великолучанину грозит до 6 лет тюрьмы за оплату покупок чужой картой 07.11.2021, 16:020 Иммунологи рассказали, у кого чаще встречается симптом «ковидных пальцев» 07.11.2021, 15:413 Греф оценил доступность жилья в России
07.11.2021, 15:201 Псковичка стала лучшей на всероссийских соревнованиях по фигурному катанию 07.11.2021, 15:000 Дождь и северный ветер ожидаются в Псковской области 8 ноября 07.11.2021, 14:4014 Главврач псковской инфекционки дала рекомендации по вакцинации беременных 07.11.2021, 14:181 Псковичей предупредили о риске стать жертвой карманников
07.11.2021, 13:5736 Сын основателя Центра Чумакова выступил за принудительную вакцинацию от COVID-19 07.11.2021, 13:360 Смертельное ДТП произошло на дороге Порхов - Успенье 07.11.2021, 13:240 Два боеприпаса обезвредили в Невельском районе 07.11.2021, 13:050 Как вернуть обоняние и остановить выпадение волос после COVID-19, рассказали псковичам
07.11.2021, 12:447 Пскович украл из магазина 13 пачек сливочного масла 07.11.2021, 12:221 В псковской инфекционке ответили на вопрос о приеме антибиотиков при COVID-19 07.11.2021, 12:030 Пожилую женщину в черно-белом платье ищут полицейские в Великих Луках 07.11.2021, 11:420 В Псковской области за сутки от коронавируса скончались семь человек
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru