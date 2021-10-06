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Сегодняшнее утро еще больше убедило меня в том, что в Пскове делают всё, чтобы не победить коронавирус, а заразить им максимальное количество людей. Иначе как можно объяснить ограниченное количество автобусов на маршрутах, в результате чего образуется дикая давка в часы пик? Так мы делаем всё возможное для соблюдения пассажирами социальной дистанции в общественном транспорте, да, господа и дамы чиновники?
Фото: архив ПЛН
Конечно, власти снова начнут петь о том, что не хватает кондукторов или водителей, потому и не вывести на маршруты необходимое количество автобусом. Но вы бы лучше не пели, а занялись бы решением проблемы и организовали дополнительные рейсы. Или на предприятии попросту решили сэкономить на здоровье горожан?
Вот к чему приводит ваша безответственность и бестолковость: сегодня около 8.30 в автобусе (маршрут №17, рейс №1) девушке стало плохо из-за давки. Она упала. Это случилось на Рижском проспекте, при подъезде к улице Петровской. Была пробка, водитель был вынужден сделать остановку и открыть двери. Видимо, девушку собирались выносить на улицу. Но обошлось, ее усадили на сиденье, и автобус проехал оставшиеся 10 метров до остановки.
Давки в автобусах ничем не отличаются от тех, что были до пандемии, если вам не понятно, господа и дамы чиновники. Люди по-прежнему дышат другу в затылки. И многие традиционно без масок. Вакцинация и QR-коды при таком подходе не помогут победить ковид.
Надеюсь, это прочтет ответственный за это чиновник и сделает для себя соответствующие выводы.
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Интерактив: Ковидная давка
Сегодняшнее утро еще больше убедило меня в том, что в Пскове делают всё, чтобы не победить коронавирус, а заразить им максимальное количество людей. Иначе как можно объяснить ограниченное количество автобусов на маршрутах, в результате чего образуется дикая давка в часы пик? Так мы делаем всё возможное для соблюдения пассажирами социальной дистанции в общественном транспорте, да, господа и дамы чиновники?
Фото: архив ПЛН
Конечно, власти снова начнут петь о том, что не хватает кондукторов или водителей, потому и не вывести на маршруты необходимое количество автобусом. Но вы бы лучше не пели, а занялись бы решением проблемы и организовали дополнительные рейсы. Или на предприятии попросту решили сэкономить на здоровье горожан?
Вот к чему приводит ваша безответственность и бестолковость: сегодня около 8.30 в автобусе (маршрут №17, рейс №1) девушке стало плохо из-за давки. Она упала. Это случилось на Рижском проспекте, при подъезде к улице Петровской. Была пробка, водитель был вынужден сделать остановку и открыть двери. Видимо, девушку собирались выносить на улицу. Но обошлось, ее усадили на сиденье, и автобус проехал оставшиеся 10 метров до остановки.
Давки в автобусах ничем не отличаются от тех, что были до пандемии, если вам не понятно, господа и дамы чиновники. Люди по-прежнему дышат другу в затылки. И многие традиционно без масок. Вакцинация и QR-коды при таком подходе не помогут победить ковид.
Надеюсь, это прочтет ответственный за это чиновник и сделает для себя соответствующие выводы.
Юлия