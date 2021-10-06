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Тяжелые, антиковидные времена наступили для некоторых в Псковской области. К примеру, я даже не сомневаюсь, что введение QR-кодов для посещения кафе серьезно повлияло на бизнес - объявленные ограничения снова принесли ему приличные убытки. Однако есть и те, для кого эти заперты, наоборот, стали хорошей возможностью заработать.
В кафе и рестораны без QR-кода или ПЦР-теста сегодня попасть нельзя. Зато в режиме 24/7 по-прежнему работает «МакАвто». Но и здесь возникла проблема - автомобильные очереди. Сегодня в этой пробке заметил даже бабушку с тележкой. Как оказалось, она предлагает псковичам заманчивую альтернативу - съесть местный пирожок вместо американского бургера. А что, здорово! И конкуренцию, между прочим, пока еще никто не отменял.
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Интерактив: Псковский пирожок против бургера
Тяжелые, антиковидные времена наступили для некоторых в Псковской области. К примеру, я даже не сомневаюсь, что введение QR-кодов для посещения кафе серьезно повлияло на бизнес - объявленные ограничения снова принесли ему приличные убытки. Однако есть и те, для кого эти заперты, наоборот, стали хорошей возможностью заработать.
В кафе и рестораны без QR-кода или ПЦР-теста сегодня попасть нельзя. Зато в режиме 24/7 по-прежнему работает «МакАвто». Но и здесь возникла проблема - автомобильные очереди. Сегодня в этой пробке заметил даже бабушку с тележкой. Как оказалось, она предлагает псковичам заманчивую альтернативу - съесть местный пирожок вместо американского бургера. А что, здорово! И конкуренцию, между прочим, пока еще никто не отменял.
Владимир