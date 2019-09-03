Недвижимость

Дом от А до Я: чем заняться после строительства и ремонта

Если вы являетесь владельцем загородного коттеджа или частного дома, то прекрасно понимаете – на обустройстве своего жилища дело не заканчивается. Строительство и отделка - это лишь начало долгого пути, мы рассказывали об этих этапах в наших предыдущих публикациях (о том, кто поможет сделать все быстро и качественно на начальном этапе стройки, - в первой публикации проекта «Дом от А до Я», о том, где найти все для внутренней отделки - ЗДЕСЬ). Немало времени, сил и средств уходит на эффективное и красивое оформление прилегающей к дому территории, обеспечение безопасности и комфорта в новом доме.

Сделать все по уму не так просто, здесь нужно терпение, труд и четкое понимание своих желаний. А еще - хорошие советы от профессионалов своего дела, которыми мы с вами и поделимся сегодня.

КАНАЛИЗАЦИЯ

БИОДЕВАЙС

http://биодевайс- псков.рф

8-921-217-54-32

Теперь псковичи могут обеспечить свой дом современным, экологичным, автономным устройством очистки стоков и быть уверенными, что на участке не появятся неприятные запахи, а канализационные стоки не загрязнят почву и водоемы. Все просто: теперь вы можете купить автономную канализацию для своего частного дома или дачи по доступной цене, и разместить устройство либо в замен существующих систем, либо на этапе нового строительства.

Очистное сооружение «Биодевайс» – это система биологической очистки канализационных стоков, обеспечивающая комфортное проживание в загородном доме без неприятных запахов и дополнительных хлопот. Результат работы системы – это очищенная вода, пригодная для полива, и активный ил, который после специальной обработки можно использовать в качестве удобрения.

Главное достоинство системы – это глубокая биологическая очистка, которая составляет 99%. Кроме песка, пыли, мелких частиц и органических соединений, индивидуальная канализация для частного дома «Биодевайс» удаляет еще и неорганические вещества: нитраты, нитриты, фосфаты и патогенную микрофлору. Прошедшая шесть степеней очистки вода пригодна для полива или сброса в водоем рыбохозяйственного назначения, а активный ил, который образуется в ходе работы системы, после определенной недорогостоящей обработки представляет собой отличное удобрение.

Что можно сбрасывать в установку?

- кухонные стоки;

- стоки из ванной комнаты, душевой или бани;

- стоки из туалета, в том числе и туалетную бумагу;

- стоки от стиральных и посудомоечных машин при условии не использования моющих средств, содержащих дезинфицирующих добавок.

«Биодевайс» можно устанавливать в непосредственной близости от дома. Автономная канализация «Биодевайс» бесшумна, экономична и не требует постоянного контроля, она может работать даже в случаях отключения электричества.

Стоимость от 69 900 рублей до 140 000 рублей с установкой под ключ и гарантией 3 года (более подробная информация - на сайте в разделе «Модельный ряд»).

Автономная канализация «Биодевайс» от Группы Компаний «СПЕЦЗАКАЗ» принесет в ваш загородный дом комфорт, чистоту и экологичность!

ОХРАНА И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

ООО «ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ М-БЕЗОПАСНОСТЬ»

ул.Петровская, 4а

(8112)44-41-00, 8-911-899-91-00

http://m-secure.ru/

Современная реальность такова, что от ограбления застрахованы лишь те, кто доверил защиту своего жилья специализированному охранному предприятию. Современных преступников привлекают не только красиво отделанные коттеджи - неприметные домики и строящиеся дачи они тоже не обходят стороной. Услуга охраны понадобится любому жилому объекту. Она особенно актуальна сейчас: с наступлением осени многие домовладельцы возвращаются жить в городские квартиры, оставляя дачи и загородные домики без присмотра. Между тем, охрана имущества необходима даже в том случае, когда хозяева отсутствуют даже несколько часов в день.

Надежную защиту вашему имуществу обеспечит компания «М-Безопасность», которая входит в состав Группы компаний «БалтОхранСоюз» и работает на территории г. Псков и Псковской области.

Основу руководства организации составляют офицеры, имеющие богатый опыт службы в Вооруженных силах Российской Федерации. В штате охранной организации трудятся высокопрофессиональные специалисты с большим стажем работы в специальных подразделениях и органах внутренних дел.

Чтобы обеспечить безопасность вашего имущества, вы можете выбрать любую из услуг компании, в том числе пультовую или физическую охрану, а также установку сигнализации.

Достоинства работы «М-безопасность»:

- Прибытие в максимально короткие сроки

- Мониторинг 24/7 (оператор круглосуточно отслеживает состояние объекта)

- Индивидуальный подход к каждому клиенту

- Защита от несанкционированного проникновения по средствам охранной сигнализации

- Техническое обслуживание, быстрое устранение неисправностей (инженеры компании исправят поломки в кратчайший срок)

- Физическая охрана с оружием и без оружия

- Сопровождение грузов

Среди крупных клиентов Группы компаний «БалтОхранСоюз» в г. Пскове и области: «Почта России», «Моглино», «Псковэнергоагент», «Ледовый дворец», «Плесков», магазины сети «Магнит», «Пятерочка», «Промсвязьбанк», «Связной» и «Евросеть» и др.

А вот несколько отзывов частных клиентов:

«Пока могу сказать, что очень понравилось именно обслуживание. Очень четко работает клиентская поддержка, техники очень вежливые и аккуратные. Все в срок установили, показали, разъяснили. Еще не было случая проверить работу ребят на выезде, но у друзей был случай – поймали вора. Так что есть все основания доверять!»

«Обратился за помощью после попытки проникновения, сотрудники понимающие, доброжелательные, все подробно объяснили, проинструктировали. Пока всем очень доволен, никаких недостатков не обнаружено».

Привлекает многих клиентов и гибкая система скидок, которые предлагает на свои услуги компания «М-Безопасность». Например, при покупке полного комплекта охранного оборудования вы получаете три месяца бесплатного обслуживания в подарок.

«М-Безопасность» - надежная организация, имеющая все лицензии и разрешения на осуществление своей деятельности.

«М-Безопасность» - это ваша уверенность здесь и сейчас!

УМНЫЙ ДОМ

КОМПАНИЯ «ДЕВЯТКА-ПСКОВ»

Октябрьский пр., 19 А (напротив гостиницы «Октябрьская» во дворе)

(8112) 29-63-96, 72-10-10

Сайт: 9pskov.ru

Страница VK: vk.com/safetypskov

Instagram: 9pskov

Facebook: www.facebook.com/9pskov

Компания «Девятка-Псков» - одна из старейших фирм Пскова, которая занимается оснащением загородных домов, квартир, офисов и предприятий системами безопасности – системами контроля доступа, видеонаблюдения, оборудованием дверной автоматики и системами «Умный дом».

Это и цифровая домофония с возможностью открывать дверь дома или калитку удалённо, находясь на другом конце света. И элементы или целые системы «Умного дома», благодаря которым можно удалённо перекрывать подачу воды, контролировать протечки воды, запускать или останавливать газовый котёл, а также задавать разные сценарии работы различного домашнего оборудования (освещения, музыкального оформления, управления бытовыми приборами). Например, вы выехали из Пскова в загородный дом, а по пути удалённо включили мультиварку, чтобы она начала готовить продукты, заложенные в неё утром, и по приезду вас уже ждёт ужин.

Это также отдельные системы видеонаблюдения с записью на современные профессиональные видеорегистраторы, и системы видеонаблюдения с облачными сервисами или без. Наблюдать за камерами, установленными в доме, на участке и в подсобных помещениях можно, сидя на работе, или даже находясь на другом конце света. Вы можете удаленно открыть ворота, калитку и впустить в дом ваших родственников или гостей. За все эти функции отвечают «умные» модули управления. Это удобно, если вы, допустим, сдаёте ваше загородное жильё.

В офисе Компании «Девятка-Псков» собран макет «Умного Дома», где вы можете наглядно ознакомиться с работой основных систем «Умный Дом» - выбором различных сценариев освещения загородного дома и прилегающей территории, дистанционного управления гаражной автоматикой, а также бытовыми приборами. Этот макет уникальный в своём роде, создан инженерами Компании «Девятка-Псков» и дизайнерами-изготовителями из Новосибирска. Такого больше нет ни в одной фирме города Пскова.

За 22 года работы на рынке систем безопасности специалисты Компании «Девятка-Псков» приобрели колоссальный опыт в подборе и установке подобных систем. К тому же они постоянно внедряют перспективные новинки. Морально устаревшее оборудование модернизируется, принимается на обслуживание или дооснащение. Также специалисты Компании «Девятка-Псков» берут в работу оборудование, неправильно установленное самими заказчиками или сторонними организациями, бросившими заказчика на произвол.

Работа конкретно с вашей задачей начинается ещё в офисе Компании «Девятка-Псков» с чертежа планов и схем расстановки того или иного оборудования. Затем специалисты Компании «Девятка-Псков» выезжают на место (бесплатно в пределах всей Псковской области), выверяют места расположения оборудования, рассчитывают длину кабельных магистралей, ищут возможности установки беспроводного оборудования. Также специалисты осматривают заборы, калитки, ворота на предмет их геометрии, веса для последующего оснащения их оборудованием дверной автоматики. Если же заказчик готов оснастить своё жилище системой «Умный дом», специалисты Компания «Девятка-Псков» предлагают заказчику оптимальные сценарии работы модулей.

Далее заказчику бесплатно выдают спецификацию с перечнем необходимого оборудования и после совместного обсуждения заключается договор на поставку и монтаж оборудования. Клиенту предоставляют бесплатное гарантийное обслуживание на год и неограниченное число технических консультаций со специалистами Компании «Девятка-Псков».

Если у вас есть загородная недвижимость - дача, загородный дом, дом на хуторе - звоните специалистам Компании «Девятка-Псков». Они обязательно найдут техническую возможность установить необходимое оборудование под ваши задачи.

БАНЯ

КОМПАНИЯ «ПСКОВ БРЕВЕНЧАТЫЙ»

http://topsrub.ru

8-911-351-11-15

поселок Неёлово (2 км от Пскова), ул. Юбилейная 1а

Хотите построить русскую баню в лучших традициях? Выбирайте «Псков бревенчатый»! Компания занимается изготовлением домов, бань, коттеджей, веранд и беседок более 12 лет. В Пскове и его окрестностях, в Ленинградской, Московской, Тверской, Тульской, Рязанской области - везде знают работящих мастеров «Пскова бревенчатого» благодаря массе реализованных проектов - от небольших срубов домов, бань, беседок до коттеджных поселков и даже часовень.

Производство «Пскова бревенчатого» - это открытая площадка площадью 1500 кв.метров. В работе используется только профессиональное оборудование: пилы STIHL, специальные плотницкие топоры, тесла, циркули для очерчивания пазов и чаши.

Все работы по изготовлению срубов проходят только в цеху, а значит, ваш дом, баня или коттедж не будут мокнуть под проливным дождем.

Компания «Псков Бревенчатый» располагает собственным лесовозом «Volvo», тягачом «Урал» с манипулятором, несколькими кранами - это позволяет строить намного быстрее, а главное - качественнее, что, в свою очередь, дает существенное снижение стоимости при изготовлении сруба.

В работе используется только лучший, экологически чистый лес из Псковского, Стругокрасненского, Гдовского, Плюсского района. Весь лес проходит тщательный отбор и дальнейшую сортировку по длине и диаметру.

Виды рубки:

- Русская чаша (Русская рубка).

- Канадская чаша (Канадская рубка).

По желанию заказчика возможно создание индивидуального дизайн-проекта будущего сруба. Собирает сруб рубившая бригада, что существенно сокращает время сборки и уменьшает вероятность ошибок и подгонок элементов сруба.

В компании работает 6 бригад по 4 человека и отдельная бригада кровельщиков. Наличие цехов и профессионального оборудования, собственной погрузочной техники и постоянный штат квалифицированных сотрудников позволяет строить до 8 двухэтажных построек (домов, коттеджей), общей площадью до 100 м.кв. каждый в срок до двух месяцев.

Компания «Псков бревенчатый» гарантирует высокое качество строений и своевременные сроки реализации проектов любой сложности.

«Псков Бревенчатый» - комфорт в лучших традициях!

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

ФОРПОСТ

Рижский пр., 41

(8112)57-20-00, 8-953-244-77-55

Инстаграм: @forpost.pskov

ВКонтакте: https://vk.com/forpost.pskov

Любому человеку хочется, чтобы его дом был уютным, красивым, безопасным, современным и эмоционально тёплым. Чтобы не стыдно было позвать гостей и чтобы в дом хотелось возвращаться. В таком доме наверняка есть надежные двери, готовые распахнуться в любой момент для дорогих гостей, есть куча милых безделушек, создающих настроение, есть мангал, на котором по выходным и праздникам жарится мясо и овощи...

Эти и многие другие вещи, благодаря которым дом преображается и обретает собственный характер, вы можете приобрести или заказать в компании «Форпост».

«Форпост» уже более 12 лет занимается производством различных металлоконструкций. Двери, предметы интерьера в стиле лофт или индастриал, ворота, заборы, перила, мангалы – вот неполный перечень того, что можно сделать из металла. Готовые работы вы можете увидеть и оценить в магазине на Рижском, 41 - все они созданы руками мастеров художественной ковки.

Здесь же вы можете сделать индивидуальный заказ: вам помогут разработать проект и выполнят его быстро и качественно. Это будет эксклюзивная вещь, которая со временем не потеряет актуальности и не выйдет из моды.

Необычные кованые скамейки, шикарные балконные ограждения, кованые вставки для кирпичных заборов, оригинальные полки, изящные дровницы, ажурные кронштейны для цветов, витые кованые лестницы и элементы для них - любую фантазию «Форпост» воплотит в жизнь. Вы можете быть уверены: работа, выполненная мастерами ковки, прослужит долгие годы, радуя хозяев и удивляя гостей.

Кроме того, в магазине «Форпост» вы всегда найдете большой выбор противопожарных дверей, штор, окон и межкомнатных дверей, а также фурнитуру для металлических и дверей (ручки, замки, петли, глазки и т.д).

ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН

САДОВЫЙ ЦЕНТР «ЗЕЛЕНЫЙ ОСТРОВ»

в Корытово: ул. Яна Райниса, д.58

(8112) 74-39-39

Часы работы: пн-сб 9.00 - 19.00 (без обеда), вс 9.00-17.00

в Неелово: Псковский р-н, Логозовская волость, дер.Федоровщина

(8112) 68-22-33

Часы работы: пн-сб 9.00-19.00, вс 9.00-17.00

https://vk.com/public156090500

http://www.island-green.ru

«Хочешь быть счастливым один день – выпей вина, хочешь быть счастливым один год – женись, хочешь быть счастливым всю жизнь – посади сад. Только убедись, что этот сад особенный», – советовали когда-то китайские садоводы. Дипломированные специалисты садового центра «Зеленый остров» помогут создать на вашем участке особенный, неповторимый пейзаж, который будет одновременно и функционален, и эстетичен, а это, поверьте, задача не из простых!

Сколько домовладельцев опустили руки, так и не воплотив в жизнь фразу «здесь будет город сад», сколько псковичей начинали обустройство газонов, а потом вдруг вспоминали про дорожки, делали дорожки, а затем спохватывались и начинали все заново, на этот раз - с точечной подсветки...

Неудивительно, что главный совет, который нам озвучили в «Зеленом острове» ландшафтные дизайнеры, - не пытаться делать самому. Лучше обратиться к профессионалам хотя бы за предварительной консультацией - тогда вы не допустите стратегических ошибок. В обустройстве пространства вокруг себя очень важно четкое поэтапное планирование работ по благоустройству участка. Проконсультировавшись со специалистами, дальше вы уже можете сами делать дорожки или сеять газоны - в принципе, сейчас можно найти все пошаговые инструкции и самостоятельно справиться с такими задачами. Но разработку проекта, который поможет правильно сориентироваться в работах, - лучше доверить специалистам. Исправление ошибок обойдется дороже.

Агроном садового центра «Зеленый остров» Зоя Бурмистрова: «Есть такая поговорка у англичан: «Хороший сад создается три года». По опыту я с ними соглашусь. Вы можете по щелчку сделать сад - за год, за месяц, но потом он будет балансировать на грани жизни и смерти, его надо будет постоянно четко контролировать. В ландшафтном дизайне есть такое правило - чем быстрее создал сад, тем потом больше потратишь времени на поддержание в этом состоянии. Чем медленнее сделаешь - тем стабильнее будет сад, и тем меньше ты потом потратишь сил на совершенствование. Сад - это живая система, которая будет постоянно меняться. Это надо понимать. Что-то будет появляться, что-то - уходить. Будут появляться новые тренды, новые потребности и постоянно будет какое-то изменение».

Кстати о трендах. Ландшафтный дизайн сада – дело не быстрое, поэтому и мода здесь меняется медленнее, чем в других сферах жизни. Но ландшафтные дизайнеры все же выделяют тренды, актуальные для 2019 года. Прежде всего, это разнотравье - включение в ландшафт большого количества различных декоративных злаков. Для нас это ново и непонятно - казалось бы, у нас такого и на поле в избытке. Однако - совсем не такого. Декоративные садовые злаки характеризуются очень умеренным ростом. Они очень неагрессивные и легко вписываются в контекст любой клумбы.

В ландшафте разнотравье выглядят очень интересно, задавая легкость и прозрачность. Они очень подвижны: от любого ветерка колоски начинают качаться, и клумба перестает быть статичной. В разнотравье подсаживаются растения, похожие на полевые, - допустим, ромашка, но не простая, а крупная, или махровая, или синяя. Ничего подобного вы в поле не встретите. Это не имитация, а переосмысление естественного луга в урбанистических условиях. Поскольку все мы по-разному видим луг, у всех у нас будут разные клумбы: кому-то нравятся ромашки, кому-то колокольчики - и то, и другое сейчас на рынке представлено большим ассортиментом растений.

Что хорошо - злаки декоративны в любой сезон, даже зимой, под снегом они будут выглядеть очень графично. К тому же декоративные злаки нетребовательны в уходе - с ними не придется возиться, как с розами, флоксами или лилиями.

Продолжат набирать популярность 3D-посадки. Речь идет об объемных посадках: различные горки на газонах с разнотравьем, холмы, на которые высаживаются солитерные растения. Солитерные посадки — это одиночные посадки растений, обладающих высокой декоративной ценностью. Их задача — стать акцентами в садовых композициях. В роли солитеров могут выступать деревья, кустарники или цветущие растения. Выглядит такая посадка очень стильно, расширяя визуально пространство и делая ландшафт в целом более интересным.

Другая интересная тенденция -возвращение интереса к использованию в дизайне плакучих форм (сейчас в этом варианте можно найти уже не только березы и рябины, но даже ели и сосны): они прекрасно смотрятся рядом с водоемами, на подпорных стенках.

Популярность сохраняют альпийские горки, но в настоящее время дизайнеры стараются более четко вписывать их в ландшафт: если горка неуместна, то лучше ее не делать. Вообще сейчас высоко ценится приближенность к натуральному ландшафту и его интерпретации в контексте данного участка. Еще одно немаловажное требование - неприхотливость высаженных растений. Все мы люди занятые, а значит, хотим, чтобы было красиво, но в то же время не трудозатратно.

Квалифицированные специалисты садового центра «Зеленый остров» помогут создать ландшафтный дизайн-проект вашего участка мечты и воплотить его в жизнь максимально близко к тому, что вы задумывали. В первую очередь, сотрудники центра ориентированы на работу с растительными объектами, но по желанию окажут содействие и в выполнении работ, связанных с обустройством дорожек, освещения и водоемов.

Что касается цены вопроса, то она очень индивидуальна. Все проекты делаются под конкретного человека и под конкретный участок - универсальных рецептов здесь быть не может. Каждый проект «Зеленого острова» создается с нуля, исходя из специфики дома, особенностей участка и самое главное - желаний и потребностей владельца.

ОСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРИКА

СЕТЬ МАГАЗИНОВ «ЭЛЕКТРОШОК»

https://vk.com/elshock

(8112)60-03-90

Рокоссовского ул., 2А

Строительный рынок на Алмазной, павильон №20 (при въезде сразу направо)

Красивое освещение – залог красивого дома! Светильники и абажуры, подвесные система, настольные лампы и настенные бра – все эти предметы создают приятную атмосферу в каждой комнате. А точечная подсветка и необычные светильники на улице вообще способны превратить любой дом в картинку! Все, что необходимо для создания прекрасной световой атмосферы в вашем доме и за его стенами, вы найдете в сети магазинов «ЭлектроШок».

Люстры, бра, торшеры, настольные светильники (кстати, они сейчас очень популярны и за последний год стали маст-хэв стильного интерьера), споты, уличные и светодиодные светильники, электроустановочные изделия, кабель, провод - вот далеко не полный перечень товаров, представленных в «ЭлектроШоке». Все - в наличии и на любой вкус и кошелек.

Если мы говорим о внутреннем освещении, то чтобы не прогадать с дизайном, стоит обратить внимание на самые лаконичные модели: простых форм и без декора. Отличный выбор для современного дома - трековые светильники. Если вас бросает в дрожь от одной мысли о хрустальной люстре (а тем более о перспективе ее мыть), то такие светильники могут стать для вас отличным решением. Другой вариант - потолочные светильники (по сути это планшетка, получившая в народе прозвище «летающая тарелка». Ее главное достоинство – рассеянный, не слепящий свет и, конечно, простота в уходе) и подвесы, создающие ощущение легкости и свежести. Впрочем, несмотря на многочисленные способы упростить себе жизнь, многие по-прежнему отдают предпочтения не светильникам, а именно люстрам. И их можно понять, ведь именно гармоничное освещение придает дому настоящий уют. Вне зависимости от того, что вы предпочитаете - классику или модерн, «ЭлектроШок» готов предложить вам любой вариант. А если вы пока не определились с выбором, - продавцы-консультанты помогут принять решение исходя из специфики вашего интерьера.

Еще одно важное направление работы магазинов «ЭлектроШок» - уличные светильники. Красивый участок и дом стоит не малых усилий, а любоваться им хочется и днем, и вечером. Для того, чтобы создать уют в вечернее время, вам понадобится правильно их осветить. В ассортименте уличного света вы найдете наземные светильники, которые отлично подходят для подсветки дорожек, а также различные прожекторы как для специальной подсветки, так и для общей. Разнообразные стили, формы, цвета и размеры ламп, фонарей, ночников и прочего, представленные в «ЭлектроШоке», позволят приобрести уличный светильник, подходящий именно вам. Кто-то предпочитает классику, кто-то - более современные варианты в стилистике техно или стим-панк. И то, и другое, причем по приемлемым ценам вы найдете в магазинах «ЭлектроШок».

Проектируя освещение фасада в частном доме, владелец решает сразу две задачи – обеспечивает декоративность постройки и создает условия для комфортного и безопасного передвижения по участку в темное время суток. Следует обращать внимание на функциональность элементов освещения и в соответствии с назначением подбирать вид подсветки. Для загородного дома необходимы следующие типы освещения:

- технический, включающий подсветку дверей, придомовых тропинок, ворот и калиток;

- декоративный, включающий подсветку отдельных фасадных частей, а также деревьев, кустарников и других элементов придомовой территории;

- сопровождающий, представленный отдельными светильниками, которые могут включаться и выключаться, реагируя на перемещение человека.

Безусловно, в настоящее время на первом месте по популярности среди приборов для освещения загородного дома находятся прожектор и светодиодная лампа. Прожектор используется чаще, так как обладает высоким уровнем мощности и по цене вполне доступен для большинства домовладельцев.

В наличии и на заказах в магазинах «ЭлектроШок» есть товары для уличного освещения самых известных брендов. Например, продукция венгерской компании Novotech, которая давно приобрела свою популярность благодаря разнообразию дизайна и надежности светильников. Во всех светильниках производителя Novotech используются самые популярные цоколи, поэтому лампу можно приобрести в любом специализированном магазине или в специальном отделе гипермаркета. Для всех цоколей уже выпускаются светодиодные лампы, и в будущем вы сможете поменять галогенную лампу на светодиодную.

Продукция Elektrostandard порадует самых требовательных покупателей: каждый светильник этой компании проходит многоступенчатый контроль, что гарантирует стабильно высокое качество и конкурентоспособность продукции.

Прекрасно знакома россиянам и энергоэффективная светотехника фирмы Gauss. Лампы gauss дают мягкий немерцающий свет, обладают всеми техническими характеристиками европейского уровня, поражают разнообразием видов, форм, цветов, размеров и мощностей.

Также в магазинах вы найдете продукцию брендов Arlight, Ecola, Ambrella.