Недвижимость

Рынок недвижимости в Пскове станет темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН

Во вторник, 29 октября, в 11:00, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная рынку недвижимости в Пскове.

В рамках пресс-конференции мы выясним, насколько активны спрос и предложения на квартиры в областном центре и какова динамика цена, узнаем, какие прогнозы делают эксперты в связи с существующими и грядущими вызовами: изменениями в законодательстве, в частности по работе через счета-эскроу, нестабильным курсом рубля, повышением с начала года НДС до 20% и др.

Также мы попросим спикеров пресс-конференции рассказать, ожидается ли в нашем регионе рост цен на недвижимость, насколько сильна конкуренция в строительной отрасли и мотивирует ли она строительные компании проявлять больше творчества в разработке проектов или они ограничиваются только маркетинговыми инструментами?

Отдельно поговорим о том, влияет ли на рынок недвижимости снижение ипотечных ставок и сколько времени сегодня занимает процедура покупки квартиры.

Спикеры пресс-конференции:

• Директор агентства недвижимости Pro Estate Солодков Артем Евгеньевич

• Руководитель отдела продаж Группы компаний «Стройиндустрия» Бабкина Марина Андреевна

• Директор компании «Академия недвижимости» Ситкин Константин Иванович

Дата проведения: 29 октября. Начало в 11:00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

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