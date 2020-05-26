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Хит сезона: бани под ключ от 149000 рублей предлагает псковичам «Ангарский дом»

27.05.2020 09:52|ПсковКомментариев: 0

Говорят, в баню входят разные, а выходят счастливые. Обзавестись своим собственным бесперебойным генератором счастья быстро и недорого можно благодаря новому предложению компании «Ангарский дом». Какую баню заказать, где и по какой стоимости - расскажем обо всем, пока тема горяча!

Технология

Необычные бани в форме бочек завоёвывают всё большую популярность у владельцев загородных домов. Компактные и оригинальные внешне конструкции - настоящая находка для небольшого участка, на котором трудно найти место для полноценного капитального строения.

Такие бани привлекательны в первую очередь своей «некапитальностью», лёгким, быстрым возведением на ровном месте участка. Заманчиво! Захотели купить баню-бочку, выбрали модель, комплектацию, и, согласовав вариант доставки, не затевая никакого строительства, осуществили свою мечту о персональной парной – все предельно просто.

Вся продукция компании «Ангарский дом» запатентована и изготавливается по особой технологии.

Материалы

Изготовление бань возможно из ели и кедра.

Готовая сауна из ели служит длительное время, для нее характерен благоприятный микроклимат. Быть теплой бане-бочке из ели позволяет рыхлая структура древесины.

Лёгкий терпкий еловый запах очень приятен. Он внушает жильцам чувство покоя, избавляет от стрессов, накопившихся за день. Фитонциды, входящие в состав еловой смолы, уничтожают болезнетворные бактерии и избавляют людей от вирусных инфекций. Особенно это актуально в зимний период, когда по городским улицам «гуляют» грипп и ОРЗ.

Кедр - вне конкуренции относительно всех древесных пород в плане пользы для здоровья. Его свойства - уникальны и удивительны. Сам он относительно привередлив - хорошо растет только в той местности, где воздух не загрязнен. Бальзамический запах этой древесины благотворно влияет на здоровье человека. Выделяемые кедром фитонциды активно дезинфицируют воздух (его даже приравнивают к стерильному) и наделяют целебными свойствами.

Удобен кедр и как строительный материал, так как древесина без проблем поддается обработке. Благодаря однородной структуре, не составляет затруднений полировать, колоть и строгать кедр. При сушке дерево не трескается и не теряет полезные свойства. Прекрасные свойства структуры отражаются в удивительной устойчивости к негативному влиянию влаги. При уходе за древесиной не придется делать акцент на защите от насекомых: смолистые выделения и без того создают мощную преграду для паразитов и вредителей. Кедр, своими же «силами», неплохо борется и с гнилью.

Типы бань

- Круглые бани по цене от 149 000 рублей (в разных комплектациях)

Классический вариант круглой парной был разработан с учетом эргономики и комфорта. В такой парилке будет тепло в любое время года: и летом, и зимой. Круглая банная конструкция не требует полноценного фундамента, мобильна, экономична, впишется в любой дизайн приусадебного участка.

Мобильная облегченная конструкция позволяет перевозить ее с одного места на другое в случае необходимости.

- Окта Бани по цене от 179 000 рублей (в разных комплектациях)

Баня-бочка Окта явилась свежим решением в банной моде. Дизайнерам удалось воплотить мечты клиентов с высоким ростом. Оставив мягкость линий круглой бани, они значительно увеличили внутренний объем. При этом баня-бочка так же быстро и равномерно нагревается.

Окту можно сравнить с последней моделью автомобиля. Такие же округлые формы и повышенный комфорт. По сравнению с традиционными банями-бочками это очень удачный компромиссный вариант.

- Квадро Бани по цене от 179 000 рублей (в разных комплектациях)

Внешне квадро баня похожа на бочку, производится из специально подготовленного и обработанного кедрового бруса. Квадро-баня представляет собой столь же компактное сооружение, как и баня-бочка, но отличается от нее наличием скругленных углов. Если вы цените комфорт, экологическую чистоту и не готовы тратить время на ожидание доставки и сборки традиционной бани - квадро-баня - то, что вам нужно!

- Овальные Бани по цене от 241 000 рублей (в разных комплектациях)

Такая баня комфортна и функциональна. Внутреннее помещение овальной бани не выглядит вытянутым с округлыми стенами, а  напоминает обычную квадратную комнату большого объема. Овальная баня на любом загородном участке смотрится органично. В зависимости от длины модели, овальная баня может иметь два или три просторных и удобных отделения.

- Квадро Овальные Бани по цене от 273 000 рублей (в разных комплектациях)

Удачный симбиоз квадробочки и овального варианта.

У вас уже есть баня? Тогда подумайте о заказе под ключ гриль-домика - удобной и функциональной постройки для дачного участка (его еще называют финской беседкой). Идея гриль-домика родом из Скандинавии. Он полностью своей формой и иногда наполнением напоминает лапландские иглу. Главные особенности так называемых «финских беседок» прекрасны: универсальность постройки для любого времени года; возможность приготовления пищи внутри помещения; магическая форма правильного шестиугольника; печь-очаг для приготовления различных вариантов блюд, от традиционных шашлыков и овощей на гриле до копчения рыбы и мяса в домашних условиях.

Стоимость гриль-дома - от 299 000 рублей.

 10 главных причин купить баню

      

1. Доказано: баня снижает давление за счет нормализации тонуса сосудов;

2. Ученые заметили: баня разглаживает морщины благодаря улучшению микроциркуляции в эпидермисе и подкожной жировой клетчатке;

3. Баня улучшает общее самочувствие за счет снятия мышечного напряжения;

4. Еще один плюс бани - в том, что она снимает боль, как головную, так и при всех видах остеохондроза за счет усиления питания тканей кислородом и улучшения кровоснабжения;

5. Баня работает как мощный антидепрессант, уменьшая эмоциональное напряжение из-за стрессовых ситуаций;

6. Кто мечтает похудеть? Известно, что баня снижает вес за счет выведения лишней жидкости, токсинов и ускорения обменных процессов;

7. Издавна известно: баня способствует замедлению процессов старения за счет нормализации процессов метаболизма;

8. Регулярные банные процедуры упреждают заболевания сердечно-сосудистой системы: действие бани схоже с антиоксидантным;

9. Баня повышает либидо за счет нормализации гормонального фона и улучшения кровоснабжения половых органов;

10. Баня повышает иммунитет и упреждает ОРВИ за счет повышение защитных сил организма.

Кстати, бане совершенно точно можно говорить «да» в вопросах профилактики коронавирусной инфекции. И совершенно точное «нет», если вы являетесь носителем и чувствуете симптомы заболевания. Помните: баня и сауна противопоказаны во время острой стадии заболевания! Можно распространять инфекцию, даже если болезнь проходит в легкой форме, и вы находитесь на пути к выздоровлению.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

https://vk.com/club191852881

http://termobrus60.ru/

Адрес: г. Псков, Леона Поземского ул., 111

Тел. 8-911-385-80-86

Электронная почта: snerastov@mail.ru

Теги: #строительство #баня #ангарский дом
Источник: Псковская Лента Новостей
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