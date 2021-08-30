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Недвижимость

Росреестр советует псковичам выбирать участки с помощью электронных сервисов

13.09.2021 15:35|ПсковКомментариев: 0

Специальные электронные сервисы помогут псковичам правильно выбрать земельный участок. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального филиала Росреестра.

«Сначала необходимо узнать у продавца кадастровый номер интересующего земельного участка. Затем, узнав номер земли, можно воспользоваться Публичной кадастровой картой, которая размещена на официальном сайте Росреестра. Этот сервис позволяет узнать точную площадь земли, ее кадастровую стоимость, местоположение и конфигурацию участка, вид разрешенного использования, назначение земель, а также сведения о владельце продаваемой земли», – рассказала эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Ирина Жукова.

Кроме того, можно запросить выписку об объекте недвижимости посредством:

Напоминаем, что при строительстве частного дома в разделе «вид разрешенного использования земельного участка» должно быть указано «индивидуальное жилое строительство» или «личное подсобное хозяйство», а «назначение участка» – «земли населенных пунктов», так как на землях других категорий строительство дома проблематично или запрещено.

Желательно узнать у продавца информацию о соседних участках – отметка «для промышленного производства» должна насторожить. Она может значить то, что рядом с интересующим земельным участком планируют развернуть лесопилку или небольшой завод, обратили внимание специалисты.

Также на сайте администрации поселения, в разделе «Документы», каждый пользователь может ознакомиться с генеральным планом муниципального образования. С его помощью определяются существующие и планируемые объекты. Так, на месте тихого и уютного земельного участка может пройти крупная автомагистраль, подчеркнули в псковском филиале Росреестра.

«Важно не стесняться задавать вопросы продавцу, изучить местность не только по справочным материалам, но и выезжая на сам участок. В противном случае велика вероятность потери времени и денег», - резюмировали в филиале Росреестра.

Теги: #Росреестр #недвижимость #земельные участки
Источник: Псковская Лента Новостей
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