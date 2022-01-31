Недвижимость

Псковичам дали советы по выбору участка для строительства бани

На каких участках можно законно построить баню, жителям Псковской области напомнили в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по региону.

Согласно действующему законодательству, возводить баню можно на участках с различными видами разрешенного использования земли. С сентября 2019 года действует закон о ведении садоводства и огородничества. В нем разграничивают виды построек, которые можно возводить на земельных участках, предназначенных для садоводства, с постройками на земельных участках, предназначенных для огородничества.

«Если участок предназначен для садоводства, то на нем можно возвести хозяйственные постройки, в том числе и баню. Если же постройка будет на фундаменте, то ее придется зарегистрировать, так как в этом случае она станет объектом капитального строительства. Участок, предназначенный для огородничества, не допускает строительства на нем бань и других вспомогательных капитальных (т. е. на фундаменте) построек», – рассказала эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Светлана Волкова.

В Росреестре отметили, что баню можно возводить и на участках, предназначенных под индивидуальное жилищное строительство, или участках с подсобным хозяйством, находящихся в частной собственности. Однако в последнем случае существуют некоторые особенности.

Для ведения личного подсобного хозяйства могут использоваться земельные участки двух видов: приусадебные (находятся внутри населенных пунктов) или полевые (находятся за пределами населенных пунктов на сельскохозяйственных землях). На последних строить запрещено законом, в то время как на приусадебных участках баню возводить разрешено.

Таким образом, возведение объектов недвижимости, в том числе бани, на земельных участках регламентируется законодательством, несоблюдение которого влечет за собой наложение штрафов, а порой и потерю имущества, заключили в ведомстве.