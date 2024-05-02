Недвижимость

За первый квартал 2024 года в Псковской области построили 1180 квартир

За первый квартал 2024 года в Псковской области построили 1180 квартир. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

«В первом квартале 2024 года построено 1180 квартир в многоквартирных домах и жилых домах, построенных населением, общей площадью 103,4 тысячи квадратных метров», - говорится в сообщении.

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», в первом квартале 2024 года составил 3,5 млрд рублей, или 109,7% к уровню соответствующего периода предыдущего года.