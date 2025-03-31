Спорт

Покрытия на рампах обновляют в псковским скейт-парке на улице Никольской

В парке на улице Никольской в Пскове обновляют покрытия на разгонах и рампах, сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram-канал

Глава города отметил, что другом в скейт-парке на улице Леона Поземского все работы уже завершены: покрытия приведены в порядок и подключена система водоснабжения.

«Приглашаю всех любителей экстремальных видов спорта и активного отдыха посетить наши обновленные площадки!» - обратился к жителям и гостям города Борис Елкин.

Напомним, ранее скейт-парк на улице Леона Поземского в Пскове открылся после зимнего периода.