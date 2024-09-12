Центробанк назвал замедление роста ипотеки «драматическим падением»

«Заметно замедление в ипотеке. Если сравнивать с первой половиной года, то в июле - августе выдачи действительно снизились где-то вдвое, до 350 млрд рублей в месяц. Но не стоит рассматривать это как драматическое падение, потому что на самом деле это темпы, которые мы увидели в 2022 году и, по сути дела, речь идет о возврате к сбалансированным темпам роста ипотеки, которые не будут приводить к перегреву спроса. <…> Если такие выдачи, как были в июле - августе, сохранятся до конца года, то ипотечный портфель по итогам этого года вырастет где-то на 12%», - сказала она.

Она отметила, что регулятор ожидает роста ипотечного портфеля по итогам года на уровне 12%, пишет ТАСС.