Недвижимость

Подаренная квартира в Великих Луках стала причиной конфликта матери и дочери

60-летняя великолучанка не смогла через суд забрать подаренную дочери квартиру. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Женщина обратилась в Великолукский городской суд с исковым заявлением о признании договора дарения недействительным. В обосновании иска указано, что в 2009 году по просьбе своей дочери она подарила ей квартиру. Дочь в квартире не проживала, не платила за нее, иногда ночевала. В 2015 году женщина снялась с регистрационного учета и уехала жить в деревню, а в 2016 году с разрешения дочери вновь зарегистрировалась в квартире по месту жительства и проживала там до марта 2024 года.

В марте между сторонами возник конфликт, дочь выгнала мать из квартиры. Указывая, что ей негде жить, женщина просила признать договор дарения квартиры недействительным.

В судебном заседании она пояснила, что самостоятельно выразила волю на дарение квартиры, договор дарения лично подписывала и присутствовала в Росреестре при государственной регистрации, содержание договора ей было понятно, но она полагала, что в дальнейшем будет проживать в подаренной квартире. Заболеваний, не позволяющих ей понимать суть совершенной сделки, у нее не имеется. В настоящее время ей известно, что дочь квартиру продала.

Представитель дочери возражал относительно удовлетворения иска, заявил о пропуске матерью срока исковой давности.

Великолукский суд, оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, позицию сторон, в удовлетворении иска отказал, указав, что: