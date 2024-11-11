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Законопроект о региональной выплате на покупку жилья для детей-сирот рассмотрят в Собрании

29.01.2025 10:05|ПсковКомментариев: 0

Законопроект, расширяющий возможности получения детьми-сиротами единовременной региональной выплаты для приобретения жилого помещения, внёс в Собрание губернатор Михаил Ведерников. Документ будет рассмотрен в первоочередном порядке на январской сессии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов. 

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Законодательная инициатива предлагает правовые механизмы, которые будут способствовать улучшению ситуации с обеспечением жильём детей-сирот за счёт предоставления денежной выплаты на покупку квартиры. 

В Псковской области в очереди на получение от государства жилого помещения стоят 2 040 человек, возраст 722 из них – старше 23 лет. Одной из причин, ограничивающих возможности детей-сирот получить региональное свидетельство (аналог жилищного сертификата), является необходимость наличия у заявителя документально подтвержденного дохода не ниже минимального размера оплаты труда за последние 12 месяцев.  Как показала практика, именно отсутствие такого дохода в большей части случаев является причиной отказа. 

Законопроект  предусматривает смягчение требований к доходу заявителя, а также расширяет круг лиц, имеющих право на получение регионального свидетельства – среди желающих воспользоваться выплатой есть молодые матери, осуществляющие уход за ребенком до 3 лет, но не имеющие трудового стажа.

Одно из положений законопроекта касается очередников старше 23 лет, уже имеющих решение суда о предоставлении жилого помещения в первоочередном порядке. Для этой категории предусмотрена возможность заключения мирового соглашения с последующим предоставлением единовременной региональной выплаты на приобретение жилого помещения в собственность. По мнению разработчиков, это позволит сократить количество неисполненных судебных решений, а также снизит финансовую нагрузку на органы местного самоуправления.

Законопроект определяет и конкретный размер региональной выплаты, рассчитанный исходя из норматива общей площади жилого помещения не менее 33 квадратных метров. Для заявителей, имеющих право на обеспечение жилым помещением в Пскове и Великих Луках, – 2,5 млн рублей, в других муниципальных образованиях области – 1,3 млн рублей.

Теги: #псковское областное собрание #Собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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