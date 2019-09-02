Александр Котов: «Единая Россия» максимально заинтересована в открытой и честной избирательной кампании

Региональное отделение «Единой России» максимально заинтересовано в том, чтобы избирательная кампания в Псковской области прошла в строгом соответствии с избирательным законодательством - и региональным, и федеральным. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, такое заявление сделал секретарь РО партии Александр Котов.
Он добавил, что наблюдатели от кандидатов «Единой России» будут работать на всех избирательных участках. Также представители партии вошли в состав участковых и территориальных избирательных комиссий. «С их помощью мы и будем следить за избирательным процессом», - сказал секретарь псковского отделения «Единой России».
Александр Котов пригласил жителей Псковской области не оставаться в стороне - проголосовать за свое будущее и развитие своих территорий.
8 сентября в 10 муниципальных образованиях Псковской области пройдут 13 избирательных кампаний. Всего в выборах имеют возможность принять участие порядка 92 тысяч избирателей, что составляет 17,3% от их общего количества в регионе.
Выборы проводят Избирательная комиссия Псковской области, окружная избирательная комиссия № 2, 10 территориальных избирательных комиссий и 114 участковых избирательных комиссий.