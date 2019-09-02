Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Кооперация производства и науки
Дом от А до Я
Учи язык
Счастье начинается здесь
О безопасности современных полимеров
Обувь для осенней непогоды
Организация активного отдыха
Телефон прямого эфира 56-73-72
Дойная корова или опора?
Осенний марафон 2 - 30 сентября
Как жить комфортнее
Об «успехах» импортозамещения
Отопление за прибор учета
Кому нужен «Подросток»?
На ремонт провала
 
 
 
ещё Политика 02.09.2019 16:460 Александр Котов об избирательной кампании, перспективах кандидатов-единороссов на выборах и планах на новый парламентский сезон 06.09.2019 09:000 Александр Котов: «Единая Россия» максимально заинтересована в открытой и честной избирательной кампании 05.09.2019 17:145 По решению Псковского областного суда кандидат от «Яблока» примет участие в выборах в Новоржеве 05.09.2019 15:460 Суд оставил без удовлетворения апелляцию о снятии кандидата от «Яблока» с выборов главы Дновского района 05.09.2019 10:271 7 сентября в Псковской области будет День тишины 05.09.2019 10:231 Коммунист Александр Баев стал участником «спецоперации», инициированной «людьми в голубых рубашках»
 
 
 
Самое популярное 03.09.2019 09:071 Изменения Налогового кодекса коснутся тех владельцев квартир, которые пожелают продать свою жилплощадь в 2020 году 04.09.2019 21:0810 Пскович отнес купленные в торговых сетях арбузы на исследование и был шокирован его результатами 04.09.2019 08:4111 Скончался водитель «Шевроле», врезавшегося в остановку в Пскове, пенсионерка в тяжелом состоянии 05.09.2019 09:100 На Шпицбергене из-за таяния вечной мерзлоты поднялись гробы. ВИДЕО 04.09.2019 08:090 Автомобиль «Шевроле» въехал в остановку на улице Леона Поземского в Пскове. ФОТО и ВИДЕО
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Александр Котов: «Единая Россия» максимально заинтересована в открытой и честной избирательной кампании

06.09.2019 09:00|ПсковКомментариев: 0

Региональное отделение «Единой России» максимально заинтересовано в том, чтобы избирательная кампания в Псковской области прошла в строгом соответствии с избирательным законодательством - и региональным, и федеральным. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, такое заявление сделал секретарь РО партии Александр Котов.

«Важно, чтобы наши избирательные комиссии обеспечили право граждан проголосовать, чтобы наблюдатели могли проследить за процедурой на избирательных участках, дабы впоследствии ни у кого не было претензий, что выборы проходили с нарушениями. В этом заключается наша заинтересованность. Со своей стороны, мы сделаем всё возможное, чтобы избирательный процесс прошел открыто, честно и в соответствии с законодательством», - подчеркнул А. Котов.

Он добавил, что наблюдатели от кандидатов «Единой России» будут работать на всех избирательных участках. Также представители партии вошли в состав участковых и территориальных избирательных комиссий. «С их помощью мы и будем следить за избирательным процессом», - сказал секретарь псковского отделения «Единой России».

Александр Котов пригласил жителей Псковской области не оставаться в стороне - проголосовать за свое будущее и развитие своих территорий.

8 сентября в 10 муниципальных образованиях Псковской области пройдут 13 избирательных кампаний. Всего в выборах имеют возможность принять участие порядка 92 тысяч избирателей, что составляет 17,3% от их общего количества в регионе.

Выборы проводят Избирательная комиссия Псковской области, окружная избирательная комиссия № 2, 10 территориальных избирательных комиссий и 114 участковых избирательных комиссий.

Теги: #Единая Россия #псковское областное собрание #выборы 2019
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Главной технологией на выборах-2019 стало массовое снятие по суду оппозиционных кандидатов. Как вы к этому относитесь?
В опросе приняло участие 1165 человек
06.09.2019, 09:040 Роструд назвал сферы с высокими зарплатами 06.09.2019, 09:000 Александр Котов: «Единая Россия» максимально заинтересована в открытой и честной избирательной кампании 06.09.2019, 08:560 Нетрезвые мужчины пострадали в ДТП в Красногородском районе 06.09.2019, 08:550 Путин назвал самое красивое место в мире
06.09.2019, 08:520 Первичная профсоюзная организация детсада «Росинка» поблагодарила Псковский облсовпроф за поддержку 06.09.2019, 08:510 Бабушку и внука сбил водитель «Фольксвагена» на «зебре» в Великих Луках 06.09.2019, 08:363 Либерализация уголовного наказания по экономическим статьям УК будет продолжена - Путин 06.09.2019, 08:310 Минфин выступил за взимание налога с водителей BlaBlaCar
06.09.2019, 08:300 Губернатор поручил продолжить капремонт детсада «Росинка» в Переслегино в следующем году 06.09.2019, 08:210 Умер экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе 06.09.2019, 08:130 Банки снизили лимиты по кредиткам в ожидании кризиса потребкредитования 06.09.2019, 07:580 Найден новый способ борьбы с обманом граждан при установке счетчиков
05.09.2019, 22:507 Против соседства с «Подростком» выступили родители воспитанников ДДТ 05.09.2019, 22:342 В Пскове презентовали проект «ЖКХ - право знать» 05.09.2019, 22:191 Соглашение о передаче части полномочий между администрацией Псковской области и МВД утвердило правительство РФ 05.09.2019, 21:450 Жительницу Петербурга нашли в закопанном чемодане после свидания
05.09.2019, 21:300 Долю теневого рынка алкоголя в РФ оценили в 30-40% 05.09.2019, 21:124 Рядом с новым детским садом на Запсковье может появиться благоустроенное общественное пространство 05.09.2019, 20:547 Дело вице-губернатора Кузнецова 05.09.2019, 20:460 Несколько концертов с песочной анимацией покажут в Псковской филармонии в новом сезоне
05.09.2019, 20:311 В Пскове прошел третий региональный форум «Активный совет — счастливый дом» 05.09.2019, 20:150 В Порхове перед судом предстанет мужчина по обвинению в попытке убийства бывшей супруги 05.09.2019, 20:091 «Псковавтодор» заказал ремонт помещений за 7,8 млн рублей 05.09.2019, 19:550 Новая система абонементов и скидок позволит псковичам сэкономить на покупке билетов в БКЗ
05.09.2019, 19:440 Гостям Пушкинского заповедника предлагают оценить красоту михайловских яблок 05.09.2019, 19:390 Система водоснабжения одного из микрорайонов поселка Бежаницы капитально отремонтирована 05.09.2019, 19:250 22-летний великолучанин пытался проникнуть в частный дом, но был задержан росгвардейцами 05.09.2019, 19:161 «Зияющие дыры» Псковского симфонического оркестра заполнились новыми музыкантами
05.09.2019, 19:100 Два знаковых юбилея Псковская филармония отметит грандиозными концертами 05.09.2019, 19:080 Магазин «ORBY» приглашает псковичей на бумажное шоу 05.09.2019, 18:550 В России утвердили правила оформления ДТП со смартфона 05.09.2019, 18:442 В Пскове проведут ямочный ремонт дворовых проездов. СПИСОК
05.09.2019, 18:310 Николай Хондзинский: Наша филармония - это красота, молодость и энергия 05.09.2019, 18:260 «Прямая линия» с министром здравоохранения РФ пройдет 13 сентября 05.09.2019, 18:141 Современное звуковое оборудование установили в БКЗ Псковской областной филармонии 05.09.2019, 18:040 ВТБ и «РусГидро» подписали соглашение о намерениях по улучшению условий форвардного контракта
05.09.2019, 18:000 В Псковской областной филармонии представили нового дирижера 05.09.2019, 17:530 До +22 градусов прогнозируют синоптики завтра в Псковской области 05.09.2019, 17:520 Елизавета Барышникова рассказала о самых интересных концертах минувшего филармонического сезона 05.09.2019, 17:430 Михаил Ведерников: Темпы, которыми меняются Бежаницы, впечатляют
05.09.2019, 17:320 Псковские пенсионеры вернулись с VI спартакиады пенсионеров России 05.09.2019, 17:210 Гафту грозит частичный паралич 05.09.2019, 17:200 Fjord Plaza приглашает псковичей смотреть футбол на самом большом открытом экране города 05.09.2019, 17:145 По решению Псковского областного суда кандидат от «Яблока» примет участие в выборах в Новоржеве
05.09.2019, 17:130 Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов признан самым цитируемым журналистом России 05.09.2019, 17:075 Михаил Ведерников заложил камень в основание современной молочной фермы в Новосокольническом районе 05.09.2019, 17:061 В администрации Псковского района состоялось расширенное заседание 05.09.2019, 16:530 Дмитрий Медведев поручил выделить деньги на закупку лекарств для детей
05.09.2019, 16:508 Люди дела - надежда и опора или только корм для государства? 05.09.2019, 16:330 Туроператоры из Калининградской области познакомились с псковской Марьюшкой 05.09.2019, 16:301 В августе псковским Управлением Росреестра выявлено 135 нарушений земельного законодательства 05.09.2019, 16:110 Международный гроссмейстер Александр Морозевич закрыл Шахматную неделю в Псковской области
05.09.2019, 16:020 «Яндекс» покажет все матчи НХЛ 05.09.2019, 15:460 Суд оставил без удовлетворения апелляцию о снятии кандидата от «Яблока» с выборов главы Дновского района 05.09.2019, 15:450 Управление Росгвардии по Псковской области производит отбор граждан на военную службу по контракту 05.09.2019, 15:310 Регион окажет поддержку в продолжении благоустройства Сквера псковских десантников в Бежаницах
05.09.2019, 15:220 Почти 462 тысячи рублей похитили мошенники со счетов псковичей за сутки 05.09.2019, 15:031 Проще всего найти работу без опыта выпускникам вузов инженерных специализаций - опрос 05.09.2019, 14:430 Положение об оплате за содержание детей в Псковской школе-интернате приведено в соответствие с законом 05.09.2019, 14:343 Более 30 кустов дикорастущей конопли уничтожили полицейские в Опочецком районе
05.09.2019, 14:270 Банк «Открытие» и Республика Саха договорились развивать сотрудничество 05.09.2019, 14:200 «Киномания» расширяет географию конкурса 05.09.2019, 14:160 Псковская область присоединится к Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019» 05.09.2019, 13:590 Создатель «Школы детской книги» встретится с псковичами
05.09.2019, 13:500 Музыкальную комедию «Просто Бэби» увидят зрители филармонии 2 ноября 05.09.2019, 13:394 «Единая Россия» предлагает унифицировать и сократить формы отчетности для учителей 05.09.2019, 13:293 Михаил Ведерников обсудил с Александром Барановым вопросы социально-экономического развития Пушкиногорского района 05.09.2019, 13:220 22-летний великолучанин пытался украсть видеорегистратор из иномарки, но был задержан полицией
05.09.2019, 13:133 Опрос ВЦИОМ выявил предпочтения россиянок во внешности мужчин 05.09.2019, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 05.09.2019, 13:014 Путин пошутил про предельный возраст для президента 05.09.2019, 12:530 Кафедра теологии ПсковГУ осуществляет набор на программы дополнительного профессионального образования
05.09.2019, 12:530 ВТБ и Российский экспортный центр запустили акселератор для бизнеса 05.09.2019, 12:490 Житель Струг Красных осужден на 8 лет за жестокое убийство знакомого 05.09.2019, 12:410 Новый порядок формирования перечня учебников будет принят в 2019 году 05.09.2019, 12:330 Осенний месячник пройдет в Пскове с 1 по 31 октября
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.