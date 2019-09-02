Политика

Александр Котов: «Единая Россия» максимально заинтересована в открытой и честной избирательной кампании

Региональное отделение «Единой России» максимально заинтересовано в том, чтобы избирательная кампания в Псковской области прошла в строгом соответствии с избирательным законодательством - и региональным, и федеральным. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, такое заявление сделал секретарь РО партии Александр Котов.

«Важно, чтобы наши избирательные комиссии обеспечили право граждан проголосовать, чтобы наблюдатели могли проследить за процедурой на избирательных участках, дабы впоследствии ни у кого не было претензий, что выборы проходили с нарушениями. В этом заключается наша заинтересованность. Со своей стороны, мы сделаем всё возможное, чтобы избирательный процесс прошел открыто, честно и в соответствии с законодательством», - подчеркнул А. Котов.

Он добавил, что наблюдатели от кандидатов «Единой России» будут работать на всех избирательных участках. Также представители партии вошли в состав участковых и территориальных избирательных комиссий. «С их помощью мы и будем следить за избирательным процессом», - сказал секретарь псковского отделения «Единой России».

Александр Котов пригласил жителей Псковской области не оставаться в стороне - проголосовать за свое будущее и развитие своих территорий.

8 сентября в 10 муниципальных образованиях Псковской области пройдут 13 избирательных кампаний. Всего в выборах имеют возможность принять участие порядка 92 тысяч избирателей, что составляет 17,3% от их общего количества в регионе.

Выборы проводят Избирательная комиссия Псковской области, окружная избирательная комиссия № 2, 10 территориальных избирательных комиссий и 114 участковых избирательных комиссий.