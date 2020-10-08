Политика

Антон Морозов: На выборах главы Себежского района был нарушен базовый принцип равенства кандидатов

На выборах главы Себежского района был нарушен базовый принцип равенства кандидатов. Такое заявление сделал депутат Государственной думы от ЛДПР Антон Морозов в эфире программы «Гайд-парк» на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове 9 октября.

«Избиратели должны иметь возможность самостоятельно сделать свой выбор, - сказал он. - И задача избирательной комиссии - обеспечить им такую возможность. Это, очевидно, не было сделано на этих выборах, поскольку по надуманным основаниям наш кандидат сначала был отстранен от выборов. Эту информацию растиражировали по всему району. И, к сожалению, люди, которые хотели его поддержать, не смогли за него проголосовать. А он там пользуется большим авторитетом, он депутат районного Собрания, активно работает с людьми, имеет управленческий опыт и мог бы эффективно руководить районом. Первые дня два голосования в ходе трехдневного голосования юридически воспринимаются как досрочное голосование. И даже после восстановления Алексея Харлашина мало кто узнал, что его восстановили. Потому что в течение всей избирательной кампании всем твердили, что Харлашин больше в выборах не участвует».

Тех, кто проголосовал досрочно, сказал Антон Морозов, больше, чем тех, кто проголосовал в основной день голосования. «Соответственно, если бы отменили досрочное голосование, то наш кандидат мог бы победить», - считает он.

«Мы не можем с этим мириться, - продолжил депутат. - Мы считаем, что нужно отменять итоги голосования, назначать новые выборы - возможно, в декабре».

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Антон Морозов напомнил, что сейчас идет судебное разбирательство. «14 октября будет суд. И он должен принять решение об отмене выборов. В этой ситуации, конечно, совершенно преждевременно проводить церемонию вступления в должность нового главы», - заметил парламентарий.

«Поэтому наша позиция такая - пока не поставлена точка во всех судебных делах, связанных с избирательными процессами, выборы нельзя считать законченными. Соответственно, у человека нет пока полномочий, чтобы полностью вступать в должность. И мы его действительно считаем самозванцем», - заключил гость студии.