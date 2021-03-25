Политика

Александр Братчиков примет участие в праймериз «Единой России» по выборам в областное Собрание

Глава администрации Пскова Александр Братчиков примет участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия» для выдвижения на выборы в Псковское областное Собрание депутатов по одномандатному избирательному округу №3. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, документы он подал сегодня, 26 марта.

«Чтобы заниматься законотворческой деятельностью, полезно до этого поработать в органах исполнительной власти, чтобы понимать, как устроена эта система. Это позволяет более объективно подходить к принятию решений», - сказал он. Также Александр Братчиков сообщил, что планирует избираться по третьему округу, и все его законопроекты будут направлены, в первую очередь, на улучшение жизни Пскова.

Добавим, документы для участия в праймериз «Единой России» приняли представители регионального комитета по проведению предварительного голосования Светлана Мельничук и Наталья Никифорова.

Заявки на участие могут подавать члены партии «Единая Россия», сторонники партии и беспартийные кандидаты.