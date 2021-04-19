Политика

Антон Минаков: Псковское отделение ЛДПР готово к сентябрьским выборам

Псковское региональное отделение ЛДПР готово к сентябрьским выборам в Госдуму и областное Собрание. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) координатор регионального отделения ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков.

«Могу сказать с полной уверенностью, что к выборам региональное отделение ЛДПР готово. Мы провели большой объем работы», - отметил гость студии, пояснив существующую в партии процедуру отбора кандидатов для участия в выборах.

«Сначала списки кандидатов проходят первую ступень отбора на региональном уровне. Мы проверяем, чтобы у человека не было своего бизнеса. Мое глубокое убеждение, что такие люди, в случае победы на выборах, будут отстаивать свои интересы, а не интересы граждан, поэтому их на первом этапе мы отсеиваем. Людей с судимостью мы тоже не выдвигаем — такова политика партии», - пояснил Антон Минаков. Приоритет при отборе кандидатов отдается «членам партии с высшим образованием, достаточно молодым и активным».

«Затем мы отправляем списки в Москву, где они проходят еще более тщательный контроль на предмет наличия у кандидатов задолженности, кредитов, бизнеса, судимости, а также проходят проверку по линии налоговой. Затем прошедшие отбор кандидатуры выносятся на Высший совет. Там тоже возможны какие-то корректировки, и если Высший совет их одобряет, кандидатуры выносятся на региональный уровень», - рассказал лидер псковских либерал-демократов.

К настоящему времени кандидатуры для участия в сентябрьских выборах в Псковской области прошли все этапы - осталась только региональная конференция.