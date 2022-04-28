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Политика

Депутаты от КПРФ и ЛДПР оценили работу псковских антимонопольщиков

28.04.2022 18:42|ПсковКомментариев: 0

Псковские коммунисты, депутаты Псковского областного Собрания Петр Алексеенко и Владимир Панченко оценили работу Псковского УФАС. Свое мнение они высказали на сессии регионального парламента 28 апреля, на которой с докладом о проделанной работе выступила руководитель регионального антимонопольного ведомства Ольга Милонаец, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Не все, возможно, сейчас в руках управления Федеральной антимонопольной службы. И мы пытаемся переложить проблему с больной головы на здоровую», — отметил Петр Алексеенко.

Коммунист рекомендовал прокуратуре подключиться к вопросам повышения цен. «Не видим информации по нашей области о том, что прокуратура активно работает в этом направлении. А у них (у прокуратуры — ред.) возможностей больше и штат посолиднее», — указал Петр Алексеенко.

Между тем Ольга Милонаец отметила, что региональное ведомство с 11 марта работает без выходных и силами 11 человек провело 100 профилактических рейдов. 

Коммунист Владимир Панченко поблагодарил Ольгу Милонаец за полноценный доклад. «И хотелось бы предложить областному Собранию присоединиться к высокой оценке ее деятельности руководством в Москве, и от областного Собрания отметить за качественную, своевременную работу», — выступил он.

В ходе доклада Ольга Милонаец сообщила, что по состоянию на 27 апреля Псковское УФАС находится на первом месте в СЗФО по принятию мер реагирования, за что была получена благодарность от руководителя службы.

В поддержку работы Псковского УФАС высказался и лидер фракции ЛДПР Антон Минаков. «Я хотел бы поблагодарить УФАС за работу. Проделана колоссальная работа», — сказал он и предположил, что нагрузка на ведомство возрастет. «Желаю успехов, — обратился он к Ольге Милонаец. — От вас многое зависит. Успехов вам в работе».

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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