Депутаты от КПРФ и ЛДПР оценили работу псковских антимонопольщиков

Псковские коммунисты, депутаты Псковского областного Собрания Петр Алексеенко и Владимир Панченко оценили работу Псковского УФАС. Свое мнение они высказали на сессии регионального парламента 28 апреля, на которой с докладом о проделанной работе выступила руководитель регионального антимонопольного ведомства Ольга Милонаец, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Коммунист рекомендовал прокуратуре подключиться к вопросам повышения цен. «Не видим информации по нашей области о том, что прокуратура активно работает в этом направлении. А у них (у прокуратуры — ред.) возможностей больше и штат посолиднее», — указал Петр Алексеенко.
Коммунист Владимир Панченко поблагодарил Ольгу Милонаец за полноценный доклад. «И хотелось бы предложить областному Собранию присоединиться к высокой оценке ее деятельности руководством в Москве, и от областного Собрания отметить за качественную, своевременную работу», — выступил он.
В поддержку работы Псковского УФАС высказался и лидер фракции ЛДПР Антон Минаков. «Я хотел бы поблагодарить УФАС за работу. Проделана колоссальная работа», — сказал он и предположил, что нагрузка на ведомство возрастет. «Желаю успехов, — обратился он к Ольге Милонаец. — От вас многое зависит. Успехов вам в работе».