Политика

Пётр Алексеенко усомнился в необходимости муниципального фильтра на выборах губернатора

Муниципальный фильтр на выборах губернатора Псковской области стоит упразднить. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразил первый секретарь обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Пётр Алексеенко.

«Этот фильтр был придуман, еще когда в России было нестабильное положение, лет 10 назад, он считался временной мерой, а оказался постоянным. Я считаю, что фильтр вообще ни к чему. У нас есть парламентские партии. И я думаю, что парламентские партии должны выдвигать своих кандидатов без всякого фильтра. Ведь когда мы выдвигаем кандидатов на президента, мы никакие фильтры не проходим, а на губернатора надо проходить», - заметил Пётр Алексеенко.

Он заверил, что поддержит такой законопроект, если он будет на рассмотрении в Псковском областном Собрании. «Конечно, мы поддержим наших коллег при рассмотрении этого законопроекта, но я считаю, что это тоже полумера. Возможно, придет время, и эти фильтры и правда станут недействительными. Сейчас проходят реформы местного самоуправления, сокращается количество депутатов. Не такая у нас и большая область, чтобы мы не знали наших кандидатов, которые могут быть выдвинуты на главу области», - выразил мнение коммунист.

Отмена или снижение муниципального фильтра на выборах губернатора, по его мнению, будет способствовать повышению легитимности кампании. «Конечно, будет. Тогда и большее количество участников (будут выдвинуты на голосование - ред.). Нам постоянно рекомендуют кандидатов иногородних, из других регионов, а у нас и своих много - умных, толковых кадров, которые могут возглавить область и работать. У нас так ранее было, до перестройки. Свои управленцы, и справлялись они неплохо», - заключил Пётр Алексеенко.

Ранее координатор Псковского регионального отделения ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) анонсировал законопроект о снижении муниципального фильтра на выборах губернатора. Он будет направлен на существенное снижение муниципального фильтра в двести человек до значительно меньшей цифры депутатов, которые могли бы поддержать кандидата для отбора.

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Антон Минаков рассказал, что подаст законопроект в ноябре. По его мнению, это позволит пройти большему количеству кандидатов и сделать выборы более легитимными.