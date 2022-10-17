Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
новогодние корпоративы
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
Выгода на автомобили Geely до 550 000 рублей*
штраф за обман энергетиков
Первые счета за электроэнергию
Топ клиник Пскова
Электронная транспортная накладная
Господин Рейтингомер
Планы псковских либерал-демократов
бонусы для членов профсоюза
Защита от мошенников
огненная узбечка
 
 
 
ещё Политика 17.10.2022 16:310 Рейтингомер: военком под огнем критики, страсти по Брячаку и прощание с доктором Васильевым 17.10.2022 18:200 Найти «золотую середину» в пороге муниципального фильтра призвал Олег Брячак 17.10.2022 17:570 Муниципальный фильтр не изменят, пока не изменится система политической власти – Лев Шлосберг 17.10.2022 17:490 Рейтингомер: военком под огнем критики, страсти по Брячаку и прощание с доктором Васильевым. ВИДЕО 17.10.2022 17:390 Пётр Алексеенко усомнился в необходимости муниципального фильтра на выборах губернатора 17.10.2022 16:570 Ничего менять не надо - Армен Мнацаканян о предложении снизить муниципальный фильтр на выборах губернатора
 
 
 
Самое популярное 14.10.2022 14:330 Губернатор опроверг слухи о второй волне мобилизации в Псковской области 15.10.2022 22:250 Двое граждан совершили теракт на полигоне ЗВО в Белгородской области, 11 человек погибли 11.10.2022 13:460 Необходим ли ответ на теракты? 13.10.2022 06:590 Военный эксперт объяснил продолжительность частичной мобилизации 14.10.2022 07:380 В Белоруссии ввели режим контртеррористической операции
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Пётр Алексеенко усомнился в необходимости муниципального фильтра на выборах губернатора

17.10.2022 17:39|ПсковКомментариев: 0

Муниципальный фильтр на выборах губернатора Псковской области стоит упразднить. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразил первый секретарь обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Пётр Алексеенко.

«Этот фильтр был придуман, еще когда в России было нестабильное положение, лет 10 назад, он считался временной мерой, а оказался постоянным. Я считаю, что фильтр вообще ни к чему. У нас есть парламентские партии. И я думаю, что парламентские партии должны выдвигать своих кандидатов без всякого фильтра. Ведь когда мы выдвигаем кандидатов на президента, мы никакие фильтры не проходим, а на губернатора надо проходить», - заметил Пётр Алексеенко.

Он заверил, что поддержит такой законопроект, если он будет на рассмотрении в Псковском областном Собрании. «Конечно, мы поддержим наших коллег при рассмотрении этого законопроекта, но я считаю, что это тоже полумера. Возможно, придет время, и эти фильтры и правда станут недействительными. Сейчас проходят реформы местного самоуправления, сокращается количество депутатов. Не такая у нас и большая область, чтобы мы не знали наших кандидатов, которые могут быть выдвинуты на главу области», - выразил мнение коммунист.

Отмена или снижение муниципального фильтра на выборах губернатора, по его мнению, будет способствовать повышению легитимности кампании. «Конечно, будет. Тогда и большее количество участников (будут выдвинуты на голосование - ред.). Нам постоянно рекомендуют кандидатов иногородних, из других регионов, а у нас и своих много - умных, толковых кадров, которые могут возглавить область и работать. У нас так ранее было, до перестройки. Свои управленцы, и справлялись они неплохо», - заключил Пётр Алексеенко.

Ранее координатор Псковского регионального отделения ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) анонсировал законопроект о снижении муниципального фильтра на выборах губернатора. Он будет направлен на существенное снижение муниципального фильтра в двести человек до значительно меньшей цифры депутатов, которые могли бы поддержать кандидата для отбора.

Смотрите также
11.10.2022 15:520 Антон Минаков анонсировал законопроект о снижении муниципального фильтра на выборах губернатора

Антон Минаков рассказал, что подаст законопроект в ноябре. По его мнению, это позволит пройти большему количеству кандидатов и сделать выборы более легитимными.

Теги: #губернатор #политика #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Есть ли у вас сбережения/накопления?
В опросе приняло участие 24 человека
17.10.2022, 14:140 Магазины в Пскове начали готовиться к Новому году. Фото 17.10.2022, 13:150 Редкий автомобиль BMW 1939 года выпуска продают в Пскове 17.10.2022, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 17 октября 14.10.2022, 12:010 Бизнес-ланчи псковских кафе и ресторанов: предложения на 14 октября
12.10.2022, 19:330 Листопадный вопрос: убирать нельзя оставить 12.10.2022, 15:170 Действующий автопрокат для туристов продают в Пскове 12.10.2022, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 12 октября 11.10.2022, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 11 октября
10.10.2022, 18:210 Народники Пскова, к истокам. Одержимые танцем 10.10.2022, 17:010 Валютные отношения в Пскове: евро и доллар днём и с огнём 10.10.2022, 12:010 Бизнес-ланчи псковских кафе и ресторанов: предложения на 10 октября 07.10.2022, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 7 октября
06.10.2022, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 6 октября 06.10.2022, 10:016 М-мобилизационные поиски одежды: что, где и за сколько могут купить псковичи 05.10.2022, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 5 октября 04.10.2022, 17:050 Аптечка на вес золота: где псковичам искать медикаменты и жгуты
04.10.2022, 15:510 Пустые полки: вещи из H&M смели псковичи. ФОТО 04.10.2022, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложение на 4 октября 03.10.2022, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 3 октября 30.09.2022, 12:010 Бизнес-ланчи псковских кафе и ресторанов: предложения на 30 сентября
29.09.2022, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 29 сентября 28.09.2022, 20:270 Сельское хозяйство в Псковской области: борьба с погодой, вредителями и обстоятельствами 28.09.2022, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 28 сентября 27.09.2022, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 27 сентября
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru