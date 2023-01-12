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Политика

«Дневной дозор»: нужно ли устранить препятствия для возвращения бизнеса во власть?

12.01.2023 15:15|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему устранения препятствия для возвращения бизнеса во власть. Программа вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

Известный российский миллиардер Олег Дерипаска высказал идею о необходимости убрать для бизнесменов гласные и негласные запреты на занятие государственных должностей, дать им право избираться в Совет Федерации и Госдуму. По его мнению, именно от них сегодня зависит, как скоро в России наступят «положительные перемены». Более того, миллиардер считает, что бизнесменов надо уравнять в правах с другими социальными группами — артистами, «патриотически настроенными журналистами» и силовиками.

В России крупный бизнес оказывал наибольшее влияние на власть в 1990-х. В тот период предприниматели зачастую становились депутатами или губернаторами. Образовалась целая плеяда из представителей крупного бизнеса, которые серьезно влияли на жизнь страны.

Постепенно уровень влияния бизнесменов на власть снизился, а в последние годы участие крупных бизнесменов в политике и вовсе не приветствуется. Были созданы негласные правила, которые ограничили влияние предпринимателей на власть.

В числе последних миллиардеров в политике был российский олигарх Михаил Прохоров. После президентских выборов он даже пытался построить собственную партию, но попытка оказалась провальной.

Сейчас в российской политике очень ограничено число предпринимателей. Бизнес из-за этого страдает, так как не имеет своего представительства во власти и ограничен в возможностях отстаивать свои интересы.

По оценкам некоторых экспертов, 2023 год может стать началом масштабного возвращения крупного бизнеса в российскую политику. Объясняется это тем, что на время СВО чиновникам можно не декларировать свои доходы и имущество, а значит во власть могут попытаться вновь пойти предприниматели. Существует предположение, что власти таким образом предпринимают попытку улучшения качества управленческих кадров.

Нужно ли устранить препятствия для возвращения предпринимателей во власть? Об этом в программе «Дневной дозор».

У бизнесменов нет каких-то значимых ограничений для участия в политической деятельности, утверждает псковский промышленник, генеральный директор холдинга «NPN» Игорь Савицкий. Но на его взгляд, предприниматели во власти, в большей степени, решают проблемы в пользу своего бизнеса.

«Сегодня я не вижу никаких препятствий для того, чтобы бизнесмены попадали во власть. Нужно, как и всем остальным людям, а не только бизнесменам, пройти тест на лояльность. Это очень непросто. Тест на лояльность можно проходить годами. Это не то, что пришел, рассказал что-то о себе, и тебя взяли во власть, депутаты или еще куда-то. Институт выборов у нас полностью отменен, и поэтому депутаты, представители исполнительной власти назначаются сверху, а не выбираются народом. По большому счету, никаких препятствий персонально для предпринимателей при прохождении во власть – нет. Теперь другой вопрос. До 1996 года выборы были честными, с 1996 года – условно-честные, а с 2000 года, что называется, честных выборов никаких у нас нет. Я 20 лет был во власти, там были представители бизнеса. Выскажу свое субъективное мнение – никакой пользы от пребывания бизнесменов у власти я не видел. В 98 случаев из 100 эти люди решают свои личные проблемы, проблемы их бизнеса. Никакой пользы обществу или бизнесу, или налогоплательщику эти люди не приносят.  Нет никаких профессиональных запретов быть бизнесу во власти. Если хотите – пройдите тест на лояльность, и вы будете во власти, все будет у вас хорошо, но я в этом большого смысла не вижу. А то, что там Дерипаска возмущается, его просто от власти оттеснили. Он не прошел тест на лояльность. Чтобы решить проблему пребывания у власти людей, не только бизнесменов, нужны честные, простые, нормальные выборы. Надо, видимо, вернуться к системе выборов, тогда власть объективно станет намного лучше, компетентнее, квалифицированнее и более лояльной своему народу».

По мнению президента группы компаний «Кабош» из Великих Лук Дмитрия Матвеева, есть множество положительных примеров, когда предприниматели успешно занимали руководящие посты во власти. На его взгляд, следует устранить препятствия для возвращения бизнеса в политику, но при этом важно исключить использование властных полномочий в пользу своих компаний.

«Я считаю, что это делать нужно, но надо думать о фильтрах. Я бы поставил препоны для бизнесменов, у которых бизнес связан с властью. Я понимаю, о чем все говорят, когда боятся препятствия в использовании служебного положения. Но надо понимать, что не все бизнесмены идут во власть только для того, чтобы лоббировать свои интересы. Человек, который добивается в жизни чего-то серьезного в бизнесе, и если он нормальный - а такие люди, поверьте мне, есть - начинает думать не только о том, что он заработал. Опыт многих людей может быть полезен для власти. Если вы вспомните, например, в нашей области был губернатор Кузнецов. Я могу сказать, что он много чего сделал. И когда его меняли, то в области на счетах было плюс 2 миллиарда рублей. Он активизировал многие вопросы, подходил к этому с точки зрения бизнесмена. Нужно бизнес подтягивать к таким вещам. У людей бизнесмен ассоциируется или с неплательщиками налогов, или с фильмом, или с какими-то грабежами и так далее. Не так позитивно он ассоциируется. Почему? Если вы включите телевизор, будете видеть их именно в таком негативном ракурсе. Если меня спросите, есть ли такое? Да, есть такое. Может быть, до 50% бизнесменов – действительно, недобросовестные. Но вторые-то 50% – они нормальные».

По словам депутата Псковской городской Думы Дениса Иванова, необходимость устранения препятствий для возвращения бизнеса во власть во многом зависит от целей самих предпринимателей. Одни идут в политику с благими намерениями, а другие — нет. Он также отметил, что на данный момент для бизнесменов во власти есть много ощутимых ограничений.

«Во власти находиться тяжело, на самом деле – препятствий очень много. Бизнес – это, прежде всего, свобода действий и, честно говоря, меня очень сильно напрягают иногда те ограничения, которые я имею. Мы уже имели 90-е годы, когда бизнес очень сильно был во власти, и это не всегда на пользу шло. Граждане страдать будут. Зависит, конечно, от бизнесмена, с какими целями он идет во власть. Просто помочь людям – это одно, а если он идет для возможности увеличить свои капиталы, то понятно, что он будет плевать на всех остальных. Бизнесменов 90-х уже в принципе нет. Сейчас другие бизнесмены. Бизнес – он более практичный, это результат. Наше законодательство и чиновники – это в основном процесс. Приходится всем балансировать. Результаты процесса бизнеса – это прибыль. Если нет прибыли – бизнесом заниматься не надо. У чиновников есть процесс, у них есть законы, инструкции, они зачастую иногда просто по кругу ходят, соблюдая то или иное, а результат для них не важен. Пока на сегодняшний день есть свободный бизнес в стране, мы можем не бояться никаких санкций. Будут и продукты, и одежда, и машины, и все, что можно только представить. Как только частный бизнес в стране перестанет существовать – это начало конца, 100%. Могу сказать это уверенно».

Бизнесменам для вхождения в политику нужно принять несколько ограничений, которые являются вполне логичными, объясняет президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко. Более того, и сейчас есть крупные предприниматели, которые занимают высокие государственные посты.

«У нас сейчас нет никаких ограничений для участия крупного бизнеса во власти. Надо только отказаться от нескольких вещей. Первое – от участия в оперативном управлении своими компаниями. Второе – от управления зарубежными активами. Набор достаточно понятных ограничений, но они выглядят логично. Это международная практика, когда человек, придя в политику, чтобы не было преференций по бизнесу, передает свои активы в управление какой-то независимой структуре. Здесь, на мой взгляд, логика ровно такая. По большому счету, нет ограничений. Тот же самый Олег Владимирович (Дерипаска – ред.) гипотетически может пойти в политику. Просто ему надо принять на себя соответствующие ограничения. Тем более, что формально он и так сейчас, поскольку находится под санкциями, не участвует в управлении, там есть совет директоров. Не вижу здесь большой проблемы. Крупный бизнесмен Алексей Нечаев возглавил партию "Новые люди", провел её в парламент, сейчас возглавляет фракцию. Считаю, что эта проблема надуманная. Если же идет речь о том, что можно одновременно заниматься бизнесом и быть в политике – это уже другой вопрос».

Занимая государственную должность, бизнесмены чаще всего продолжают стремиться к получению экономической прибыли, считает заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов, заместитель директора по производству ООО «СпецДор 60» Владимир Кузь. Поэтому не стоит открывать дорогу крупному бизнесу в политику. Однако он отметил, что действующей власти стоит больше прислушиваться к мнению сообщества предпринимателей, возможно, создать экспертный совет.

«Нет, конечно же, этого делать не нужно. В первую очередь, цель бизнесмена – это получение экономической выгоды. Даже если он займет государственную должность и параллельно будет заниматься бизнесом, он не сможет разделить эти два направления. Он будет думать о бизнесе. Это ни в коем случае нельзя делать. На мой взгляд, правильно, чтобы государство все-таки прислушивалось к бизнесменам, больше с ними вступало в диалог, прорабатывала устранение лишних административных барьеров. Может быть, стоит создать какой-то экспертный совет. Человек должен заниматься либо государственными делами, либо бизнесом. Я имею в виду в органах исполнительной власти. В законодательной власти, соответственно, люди могут заниматься бизнесом, если они не получают заработную плату. Это больше как общественная составляющая. Есть неравнодушные люди, которые ради граждан готовы быть депутатами, но при этом занимаются бизнесом, не получая заработную плату».

Нельзя однозначно сказать, что возвращение крупных предпринимателей во власть повысит эффективность работы госаппарата. Но все же в разные годы бизнесмены в исполнительной власти, где работа связана с ответственностью за результаты деятельности, показывали хорошие результаты.

По сути, на сегодняшний день у предпринимателей нет официального запрета на политическую деятельность. Но они должны понимать, что поход во власть влечет за собой некоторые ограничения в управлении своим бизнесом. Не каждый предприниматель готов пойти на такие условия.

Анастасия Сливинская

Теги: #бизнес #политика #Дневной дозор
Источник: Псковская Лента Новостей
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