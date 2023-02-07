Политика

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Олегом Брячаком

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия – Патриоты - За правду!», депутат Псковского областного Собрания Олег Брячак.

Ведущий Константин Калиниченко поговорит с ним о планах на избирательные кампании 2023 года и перспективах расширения границ Пскова.

Присоединяйтесь к обсуждению по телефону прямого эфира 56-73-72.

Трансляция завершена.