Уровень доверия к губернатору и президенту в Псковской области оказался выше показателя по РФ

Уровень доверия к действующему губернатору и президенту в Псковской области выше среднего показателя по России. Об этом заместитель губернатора Псковской области по внутренней политике Александр Серавин сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
«Сейчас у нас высокий уровень доверия, более 70% населения доверяет губернатору, это очень высоко. Очень важно оправдать такой большой лимит доверия от населения. У президента уровень доверия выше на порядка 5-6%. Так что у нас в регионе лимит доверия именно к губернатору, к президенту — выше среднего по России. Мы находимся в регионе с очень хорошим, стабильным показателем», - сказал Александр Серавин.
Такие данные получены на основе исследований в рамках социологии. Вице-губернатор пояснил, что на сегодняшний день их получают тремя способами:
- поквартирные опросы,
- телефонные опросы,
- опросы в Интернете.
По мнению Александра Серавина, такие исследования всегда достаточно точно отражают реальное положение дел, что доказано многолетней практикой.
«Могу сказать, что страхи людей, какое-то недоверие — это всегда учитывается, есть определенные коэффициенты, которые закладываются, и цифры очень и очень точные. Я сам работал во многих странах и во многих ситуациях, и даже, скажем, более десяти революций в разном качестве прошел. Могу вам сказать, что здесь в любом состоянии общества социология как наука, а не социология как элемент политического воздействия или информационного, — это всегда невероятно точный инструмент, который очень четко предсказывает», - поделился гость студии.