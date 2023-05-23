Политика

Уровень доверия к губернатору и президенту в Псковской области оказался выше показателя по РФ

Уровень доверия к действующему губернатору и президенту в Псковской области выше среднего показателя по России. Об этом заместитель губернатора Псковской области по внутренней политике Александр Серавин сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Сейчас у нас высокий уровень доверия, более 70% населения доверяет губернатору, это очень высоко. Очень важно оправдать такой большой лимит доверия от населения. У президента уровень доверия выше на порядка 5-6%. Так что у нас в регионе лимит доверия именно к губернатору, к президенту — выше среднего по России. Мы находимся в регионе с очень хорошим, стабильным показателем», - сказал Александр Серавин.

Такие данные получены на основе исследований в рамках социологии. Вице-губернатор пояснил, что на сегодняшний день их получают тремя способами:

поквартирные опросы,

телефонные опросы,

опросы в Интернете.

По мнению Александра Серавина, такие исследования всегда достаточно точно отражают реальное положение дел, что доказано многолетней практикой.