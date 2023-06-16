Политика

Александр Козловский работает на сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и РФ

Депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский работает на очередной сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Козловский / Telegram

«В эти дни работаю в братской Белоруссии, в городе Витебске. Очередная сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Сегодня, в первый день, намечено совместное заседание комиссии по бюджету, налогам и финансовому рынку и комиссии Парламентского собрания по экономической политике, промышленности и торговле», - рассказал Александр Козловский.

Среди основных вопросов повестки — внесение изменений в бюджет текущего года и начало работы группы над союзным финансовым документом на 2024 год, информационная безопасность и гармонизация законодательства в области прав потребителей, работа над формированием единой промышленной политики и другое.