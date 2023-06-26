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Политика

Александр Гончаренко отчитался за 101 день своей деятельности в Псковской гордуме 

30.06.2023 11:07|ПсковКомментариев: 0

Председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко отчитался о своей деятельности с 22 сентября по 31 декабря 2022 года на сессии городского парламента 30 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мой отчет – о деятельности с 22 сентября по 31 декабря. Я так посчитал, за 101 день», - начал свое выступление Александр Гончаренко.

Председатель городского парламента рассказал, что за отчетный период было проведено шесть сессий, по итогам которых принято 150 решений Псковской городской Думы.

Также он рассказал о формировании комитетов и комиссии городской Думы, об обучении депутатов-новичков (они составляют порядка 50% депутатского корпуса), об обращениях жителей и наиболее значимых решениях, принятых не сессии.  

Он поблагодарил за совместную работу депутатов, администрацию города Пскова и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. 

«Акцент делаю на том, чтобы депутатский корпус работал в своих округах, знал проблемы своих округов и помогал их решать местным жителям», -  заключил Александр Гончаренко. 

Отчет был принят единогласно («за» проголосовали 20 депутатов из 25, присутствующих на сессии).

Слова благодарности Александру Гончаренко выразил глава города Пскова Борис Елкин. 

«Спасибо вам, Александр Георгиевич, и депутатам. За такой малый период была проведена большая работа, и впереди у нас много задач и много вызовов. Спасибо за конструктивный диалог, за то, что стараетесь систематизировать всю работу в гордуме. Мне, как главе, и администрации комфортно работать с действующим составом депутатского корпуса, надеюсь, эта взаимная работа на благо нашего города продолжится», - сказал он.

Пресс-портрет
Гончаренко Александр Георгиевич Председатель Псковской городской Думы
Теги: #псковская городская дума
Источник: Псковская Лента Новостей
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