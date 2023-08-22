Наталья Горбачева: Михаил Ведерников - наша надежда и опора

Кандидат на должность губернатора Псковской области Михаил Ведерников день и ночь думает о регионе и решает проблемы практически мгновенно. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей озвучила председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева.
По словам Натальи Горбачевой, руководители муниципалитетов берут пример с Михаила Ведерникова.
«Люди видят, как меняется жизнь у нас в области. Более того, это поддерживают и гости, которые к нам приезжают, они смотрят и комментируют все, что прогрессивно делается в регионе. Люди видят движение вперед. Я считаю, что Михаил Юрьевич не просто на своем месте, он - наша надежда и опора», - подытожила она.
Напомним, выборы губернатора Псковской области пройдут 10 сентября 2023 года. Голосование будет трехдневным - жители региона смогут выразить свое волеизъявление 8, 9 и 10 сентября, в Единый день голосования.
Размещение оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность губернатора Псковской области Ведерникова Михаила Юрьевича.