Политика

Михаил Ведерников попросил участников губернаторской кампании передать обращения избирателей для проработки

Губернатор Псковской области встретился с участниками губернаторской кампании: Антоном Минаковым (ЛДПР), Петром Алексеенко (КПРФ) и Игорем Романовым («Партия Роста»). Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Михаил Ведерников поблагодарил каждого за корректную и честную борьбу.

«Выборам прошли честно, открыто и впервые за всю историю - без нарушений. Несмотря на разные политические взгляды, цель у нас одна - развитие и процветание нашей любимой Псковской области. Попросил коллег передать в правительство области обращения и наказы своих избирателей для дальнейшей проработки. Сегодня непростое время и как никогда необходима конструктивная работа, консолидация сил и ресурсов.

Будем в диалоге искать общие, компромиссные решения в интересах жителей нашей области. Люди, независимо от своего выбора, должны знать, что их слышат, а власть эффективно работает на всех уровнях», - отметил он.

Напомним, 8-10 сентября в Псковской области завершилась большая избирательная кампания, жители региона избрали губернатора. Михаил Ведерников («Единая Россия») победил, набрав 86,3% голосов.